عضو "دفاع الشيوخ": طفرة تنموية شاملة شهدتها سيناء في عهد الرئيس السيسي

هنأ النائب اللواء حاتم حشمت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقيادات وضباط وصف وجنود القوات المسلحة البواسل والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الـ 42 لتحرير سيناء الغالية، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية الأمن والسلام والاستقرار.

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن معركة تحرير أرض الفيروز، كانت ملحمة مصرية خالدة، لا تزال تغمرنا بمشاعر الفخر والعزة والاعتزاز بجيش مصر العظيم الذي اذهل العالم، مؤكدًا أن هذه الذكرى ستظل رمزًا لصمود وجسارة الشعب المصري وصلابة قواته المسلحة وقدرته على التصدي لكل المخاطر ومجابهة كل التحديات.

وأضاف نائب رئيس “حماة الوطن”: "ستظل ذكري تحرير سيناء يومًا فارقًا فى تاريخ الدولة المصرية خلال العصر الحديث، والذى شهد تتويج معركة الحرب والسلام، بداية من حرب أكتوبر العظيمة عام 1973، والتى استطاع فيها٧ الجيش المصرى تحقيق الانتصار، ومن ثم جهود الدبلوماسية وسعيها للسلام الذي امتازت به مصر طوال تاريخها حتى تمت استعادة كل شبر من أرضنا.

حشمت: انتصرنا في معركتنا ضد الإرهاب في سيناء

وأشار الي أنه على مدار السنوات العشرة الماضية نجحت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في استعادة سيناء من براثن الإرهاب والقضاء عليه، فضلا عن إعادة تعميرها من جديد، حيث شهدت سيناء تنمية شاملة ومشروعات قومية غير مسبوقة منذ تولي الرئيس السيسي الحكم من خلال خطة إنشاء خدمات متكاملة انتهجتها الدولة، بالإضافة إلى حرص الدولة على استغلال كافة الموارد المتاحة في سيناء ووضعها في مصاف المناطق الجاذبة للاستثمار بما يعود بالنفع على مصر واقتصادها القومي.

وأكمل: أصبحت أرض الفيروز منطقة واعده وجاذبة للاستثمار الاجنبي والمحلي، مؤكدًا أن أهالى سيناء سوف يشعرون بقيمة ونتائج ما يقوم به الرئيس السيسى من مشروعات تنموية وبنية تحتية غير مسبوقة غيرت وجه الحياة في ارض الفيروز.



وأعرب اللواء حاتم حشمت، عن خالص تقديره واعتزازه لأبناء وعائلات شهداء القوات المسلحة البواسل وجميع فئات ابناء الوطن الأبرار ممن ضحوا بأرواحهم فداءً لمصرنا الغالية وارضنا الطاهرة العزيزة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يحفظ مصر وجيشها وأهلها من كل مكروه وسوء.وتظل الرايات المصرية مرفوعة في الآعالي دوما وأبدا بسواعد المصريين الأحرار.....