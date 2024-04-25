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خبير اقتصادى: عيد تحرير سيناء يؤكد قدرة المصريين على تحدى المستحيل

عيد تحرير سيناء
عيد تحرير سيناء

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن عيد تحرير سيناء يؤكد قدرة المصريين على تحدي المستحيل وتحقيق الإنجازات، مؤكدًا أننا اليوم أمام محطة فارقة لتنمية سيناء وهي المرحلة الأولى من 2014 وحتى 2023، وتم إنفاق 750 مليار جنيه لمشروعات تنمية سيناء.

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية "إكسترا نيوز": "إننا لا نتحدث عن خطط وإنما نتحدث عن واقع حقيقي وملموس على أرض الواقع بتطوير سيناء"، مشيرًا إلى أن هناك 363 مليار جنيه لمشروعات جديدة خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأشار إلى أن الإنجاز موجود بالفعل على أراضي سيناء ونسعى لاستكماله والبناء عليه، موضحًا أن من صور هذا الإنجاز ما تحقق في قطاع الزراعة بسيناء وجارٍ استكمال التوسعات في المجال الزراعي واستصلاح مساحات هائلة شمال سيناء.

عيد تحرير سيناء سيناء تحرير سيناء

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