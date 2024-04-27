السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير التعليم العالى يصدر توجيهات لضمان سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى بنجاح

جانب من اجتماع وزير
جانب من اجتماع وزير التعليم العالي والبحث العلمي

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب.

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وزير التعليم العالى يتفقد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

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حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع

ضرورة استعداد الجامعات والمعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

وأكد وزير التعليم العالي، ضرورة استعداد الجامعات والمعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، موجهًا بسرعة إعلان الكليات لجداول الامتحانات قبل موعدها بفترة كافية، ومؤكدًا ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالجامعات؛ لضمان تحقيق الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات.

 

تنفيذ خطة التحالفات الإقليمية لدعم البحث العلمي للصناعة والاقتصاد الوطني

ووجه الوزير بأهمية تفعيل دور التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين المؤسسات الأكاديمية والإنتاجية والصناعية، وتنفيذ خطة التحالفات الإقليمية لدعم البحث العلمي للصناعة والاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات التي تواجه الأقاليم الجغرافية المختلفة على مستوى الجمهورية، ودعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم في جذب الكوادر العلمية المُتميزة، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تحظى بدعم ورعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتماشيًا مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

 

تركيز الجامعات على الأبحاث العلمية والأفكار

وأكد الوزير ضرورة تركيز الجامعات على الأبحاث العلمية والأفكار التي يمكن تحويلها إلى ابتكارات ومنتجات قابلة للتطبيق يكون لها مردود اقتصادي على المُجتمع، وكذلك ربط المُنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المُجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، ودعم مجتمع الصناعة والاقتصاد الوطني، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال والمُؤسسات الإنتاجية، وتوظيف إمكانات المُؤسسات الأكاديمية والعلمية؛ لخدمة كل الاحتياجات التنموية التي تواجه المناطق الجغرافية بجميع أنحاء الجمهورية. 

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