سفراء التميز.. برنامج تدريبى لمعاونى أعضاء هيئة التدريس المبعوثين للخارج بمعهد إعداد القادة

تحت شعار "سفراء التميز"، ينظم معهد إعداد القادة البرنامج التدريبى بمعاوني أعضاء هيئة التدريس المبعوثين للخارج، خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2024، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف صالح، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وتحت إشراف الدكتور حسام الشريف، وكيل المعهد.

وأكد الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن هذا البرنامج يسهم في توفير التدريب على المهارات العلمية المحددة التي يحتاجها معاونو أعضاء هيئة التدريس أثناء سفرهم للخارج، مشيرًا إلى أهمية تزويدهم بالمهارات والمعارف الأساسية اللازمة لتمثيل مصر بالخارج بشكل مشرف، نظرًا للدور الكبير الذي يحققه أعضاء هيئة التدريس في تحقيق التنمية المستدامة.

ويتضمن البرنامج العديد من المحاضرات المتنوعة، منها محاضرة بعنوان "الحقوق العلمية الخاصة بإدارة البعثات"، وأخرى عن التحول الرقمي في الجامعات المصرية، ومحاضرة بعنوان الحقوق المالية الخاصة بإدارة البعثات، وأيضًا محاضرة عن وسطية الخطاب الديني ومحاربة الأفكار المتطرفة، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان الأمن القومي المصري ومحاربة الشائعات.

هذا بجانب ورشة عمل أونلاين عن المكاتب الثقافية بالخارج، وورش عمل ذاتية عن التخطيط الاستراتيجي وبناء الفريق.

وفي سياق آخر أشاد الدكتور كريم همام مستشار الوزير للانشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة، بالأداء المتميز لكورال "هارموني عربي" التابع لجامعة عين شمس، واصفًا إياه بـ "الأداء الرائع"، يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتشجيع وتنمية مواهب الطلاب.

وقدم همام الشكر لجامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة، على موافقته لتقديم فريق هارموني عربي للحفل، وأبدع الكورال في أدائه الفني، حيث قدم فقرة موسيقية رائعة نالت إعجاب الحضور في جو ساده البهجة وقدموا الاغاني الوطنية التي تعبر عن اعياد تحرير سيناء، تحت قيادة المايسترو محمود وحيد.