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تحقيقات ومتابعات

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 بالقاهرة والجيزة

امتحانات الصف السادس
امتحانات الصف السادس

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 بالقاهرة والجيزة.. تصدرت تلك الكلمات محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من قبل أولياء أمور وطلاب الصف السادس الابتدائي في محافظتي القاهرة والجيزة، ونتيجة لذلك ينشر موقع الدستور جدول الامتحانات خلال السطور التالية.

امتحانات الصف السادس الابتدائي في محافظة القاهرة 2024

يوم الخميس الموافق 16 مايو 2024: اللغة العربية 

يوم السبت الموافق 18 مايو 2024: العلوم وعلم أصول الصناعة 

يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024: الدراسات الاجتماعية 

يوم الاثنين الموافق 20 مايو 2024: اللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات 

يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024: الرسم الفني والتربية الفني 

يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024: الرياضيات.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بمحافظة الجيزة

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 بالجيزة

- يوم الخميس 9 مايو 2024: اللغة العربية، والتربية الدينية.

- يوم الأحد 12 مايو 2024: العلوم، والمهارات المهنية.

- يوم الثلاثاء 14 مايو 2024: اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية.

- يوم الخميس 16 مايو 2024: الرياضيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي محافظة المنيا 2024

يوم الأربعاء 8 مايو 2024

 التربية الدينية - اللغة العربية

 يوم الخميس 9 مايو 2024

 العلوم - المهارات المهنية

 يوم الإثنين 13 مايو 2024

 الدراسات الاجتماعية - اللغة الإنجليزية

 يوم الثلاثاء 14 مايو 2024

ICT الرياضيات - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

جدول امتحان الصف السادس الابتدائي محافظة الدقهلية 2024

يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024

الرياضيات والمهارات المهنية.

يوم السبت 11 مايو 2024

 مادة الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية.

يوم الاثنين الموافق 13 مايو 2024

 مادة اللغة العربية.

يوم الأربعاء 15 مايو 2024

مادة العلوم وتكنولوجيا المعلومات.

جدير بالذكر أن تنطلق اختبارات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بداية من 8 مايو الشهر المقبل، في جميع المحافظات، وذلك وفقا للخريطة الزمنية المقررة لوزارة التربية والتعليم لعقد اختبارات العام الدراسي الحالي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

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جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بمحافظة الجيزة

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