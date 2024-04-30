وزير التربية والتعليم ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض "إبدع واصنع"

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ود. رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني افتتاح معرض التعليم الفني وورش العمل "إبدع واصنع" بالمدرسة الفنية المتقدمة بمدينة نصر بمشاركة 38 مدرسة صناعية بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ود. رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالتعليم الفني باعتباره أحد السبل الرئيسية لتحقيق خطط وبرامج التنمية الشاملة، ضمن رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تنتهج استراتيجية وطنية لإرساء دعائم نظام تعليمي فني غير نمطي يعتمد على توفير بيئة تطبيقية للمناهج الدراسية تحاكي سوق العمل بمختلف التخصصات محليا وإقليميا وعالميا، وتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها وجاهزيتها فنيا وتقنيا وتكنولوجيا.

كما أكد على تشجيع ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بجانب الارتقاء بمهارات القائمين على العملية التعليمية وفقا للمعايير الدولية.

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة حريصة على تمكين الشباب ورعاية مواهبهم وتأهيلهم للتميز في سوق العمل، وتزويدهم بالوسائل المعرفية والإمكانات اللازمة للتفوق في مسيرتهم المهنية من أجل إعداد خريجين مؤهلين في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.

وأشار محافظ القاهرة خلال تفقده لمعرض المنتجات الفنية إلى أن مستوى عروض الطلاب يدعو إلى الفخر، حيث يشهد تطورًا كبيرًا في كل مرة ويبرز مهارات الطلاب وهيئة التدريس المشرفة على تدريبهم.

شهد المعرض د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من قيادات المحافظة والوزارة.

وكان أقامت محافظة القاهرة حفلًا لتكريم ٤٢ طالبًا وطالبة بمراحل التعليم المختلفة الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقة الدينية، وذلك بالتعاون مع مديريتي التربية والتعليم والأوقاف بديوان عام المحافظة، حيث شمل التكريم توزيع جوائز مالية وشهادات تقدير عليهم.

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