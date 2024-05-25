لمدة ٨ ساعات.. قطع المياه عن قرى السنبلاوين بالدقهلية

اعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحى بمحافظة الدقهلية عن انقطاع المياه عن عدد من المناطق والقرى التابعة لمركز السنبلاوين بداية من اليوم السبت من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة الثانية مساء ولمدة 8 ساعات.

سيتم قطع المياه عن قرى طماي الزهايرة والزهايرة، وميت غريطة والمخازن، والتمد الحجر ورافع بطاش وأبو لبن، وكفر بدوي وديو الوسطي والعزب التابعة لهم.



يأتى ذلك نظرًا لقيام الشركة بأعمال غسيل وتطهير المروق الخاص بمرفق مياه الوابورات.



وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين خلال فترة الانقطاع.