الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الدقهلية يفتتح حديقة المنزلة العامة بتكلفة 2 مليون جنيه

حديقة المنزلة
حديقة المنزلة

افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، حديقة المنزلة العامة بعد إعادة تطويرها على مساحة 2000 متر بتكلفة 2 مليون جنيه تقريبًا، بمشاركة من المجتمع المدني، وتضم الحديقة قاعة مفتوحة للأفراح والمناسبات.

حضر الافتتاح أعضاء مجلس النواب، النائب أحمد الحديدي والنائب مجدي الأمير، إلى جانب السيد عبدالسلام، رئيس مركز ومدينة المنزلة، ونادر محيى، رئيس مركز ومدينة المطرية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم وضع خطة منذ عام 2020 لتطوير ورفع كفاءة كافة الشوارع الرئيسية والميادين والحدائق العامة، وتوفير متنفسات ترفيهية لأبناء الدقهلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبناء الجمهورية الجديدة.

وثمَّن مختار دور المجتمع المدني بالدقهلية، الذي يُعَد شريكًا أساسيًا في عملية البناء والتنمية التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات الخدمية.

حديقة المنزلة
حديقة المنزلة
افتتاح حديقة المنزلة
افتتاح حديقة المنزلة
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية المجتمع المدنى مدينة المطرية

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