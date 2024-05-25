السبت 25 مايو 2024
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إصابة 9 أشخاص فى سقوط ميكروباص داخل ترعة بالدقهلية

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

شهدت قرية السعدية بمركز شربين إصابة 9 أشخاص فى انقلاب ميكروباص داخل ترعة في الدقهلية.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بانقلاب ميكروباص في الترعة أمام قرية السعدية بنطاق مركز شربين.

على الفور انتقلت قوة من الدفاع المدنى وقوة من مباحث شربين وتبين وقوع الحادث أمام قرية السعدية شربين وتم إرسال 5 سيارات إسعاف وتم انتشال مبدئي 9 مصابين، وجار البحث عن مفقودين.

تم نقل المصابين لمستشفى شربين العام، وهم: «طارق الباز محمد الباز، ٤٣ سنة عزبة روسييا، وإصابته بالرأس، وجمال عبد المجيد ٧٠ سنة إصابة بالساق اليمنى، وفاطمة الطنطاوي السيد الحداد، كفر الترعة القديمة وإصابتها بالفقرات القطنية، والسيد إسماعيل المنشاوي ٦٠ سنة كفر الترعة وأنغام عبد الهادي الجزائري ٢٦ سنة، إصابه بالصدر، ويزن السعيد خالد وهبة سنة ونصف وإصابتها بالصدر، وسعدية رزق أحمد الشربيني ٥٨ سنة، كفر الترعة إصابة بالفقرات، وعزه يسري عثمان ٤٠ سنة إصابة بالكوع الأيسر والصدر، وكارم علي عبد ربه علي ٤٢ سنة، إصابة بالفقرات القطنية والبطن والحوض"، وجار البحث عن باقي الحالات.

أشخاص انقلاب ميكروباص انقلاب ميكروباص قريه السعديه شربين

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