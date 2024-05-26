"تعليم الدقهلية": تصحيح امتحانات الإعدادية مستمر.. وإعلان النتيجة في أقرب وقت

قال ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، إنه يتم العمل بمقار تصحيح وتقدير درجات أوراق طلاب الشهادة الإعدادية لامتحانات نهاية العام والبالغ عددهم 110 ألف طالب، مشيرا إلى أن أعمال الرصد والتصحيح مستمرة لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فور الانتهاء من التصحيح واعتمادها من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وشدد شعبان، على الدقة التامة خلال عملية التصحيح وتقدير الدرجات، لإعطاء كل طالب حقه، مؤكدا أنه سيتم عمل اللازم لما فى صالح الطلاب خلال عملية التصحيح، مشددا على ضرورة تحري الدقة والمراجعة لكل جزئية وعدم إهمال أي جزئية مُجاب عنها ورصد الدرجات بعناية ومراجعتها ومراجعة الجمع لكل الجزئيات، تحقيقًا لصالح الطلاب والطالبات بنطاق محافظة الدقهلية.



ووجه وكيل تعليم الدقهلية الشكر والتقدير للملاحظين والمراقبين خلال فترة الامتحانات ولجميع الأعضاء بلجان التقدير من الموجهين والمعلمين والإداريين على الجهد المبذول في إنهاء هذا العدد الكبير من أوراق الإجابة تمهيدًا لبدء أعمال لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية والانتهاء من التصحيح

ووجه وكيل الوزارة بتوفير نماذج الإجابة لكل مادة، مشيرا إلى أن لجان التصحيح مستمرة فى أعمال جمع الدرجات للانتهاء من النتيجة وإعلانها فى أسرع وقت.

إعلام النتيجة على الموقع الرسمى

وذكر أن المديرية خصصت موقعها الرسمى لإعلان النتيجة عقب اعتمادها من قبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على هذا الرابط https://edudk.net

كما سيتم إعلان النتائج فى المدارس فى ذات الأيام من اعتمادها.