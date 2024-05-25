السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جامعة المنصورة الجديدة تستضيف لجنة قطاع الدراسات الهندسية بـ"الأعلى للجامعات"

اللجنه
اللجنه

استضافت جامعة المنصورة الجديدة اجتماع لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات يوم السبت. 

ترأس الاجتماع دكتور محمد عبد الحميد شعيره، رئيس اللجنة، بحضور دكتور محمد عبد الكريم صالحين، أمين اللجنة، بالإضافة إلى عدد من عمداء كليات الهندسة ومديري الكليات العسكرية وأعضاء اللجنة التخطيطية من خبراء التعليم الهندسي.

رحب دكتور معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، بالحضور، وألقى كلمة استعرض خلالها فيديو تعريفيًا بمراحل إنشاء الجامعة وافتتاحها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي. وناقش الاجتماع تطوير التعليم الهندسي في مصر، وتطوير البحوث العلمية في مجال العلوم الهندسية، ومراجعة اللوائح الداخلية للكليات الهندسية، وتقارير تقييم الزيارات الميدانية للكليات الهندسية المنشأة حديثًا.

وأبرز دكتور معوض الخولي اهتمام الجامعة بالبرامج الدراسية المتميزة، بما في ذلك البرامج الدولية المشتركة مع جامعات عالمية. كما تم اصطحاب أعضاء اللجنة في جولة حقيقية داخل الحرم الجامعي، شملت معرضًا لأعمال الطلاب في كلية الهندسة وكلية علوم وهندسة الحاسب، حيث أبدوا إعجابهم بمشاريع الطلاب وتميزها. بالإضافة إلى ذلك، تم عرض أحدث المعامل والورش الهندسية المتخصصة من خلال فيديو تعريفي، حيث أشاد الجميع بالإمكانيات المتاحة.

 

تطرق دكتور معوض الخولي إلى مراحل إنشاء الجامعة والتطور الحاصل خلال ثلاث سنوات، وطرق التعليم الحديثة التي تعتمد عليها الجامعة، والوسائل التكنولوجية المتقدمة، مما يجعل الجامعة نموذجًا لجامعات الجيل الرابع والجامعات الذكية في مصر.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة على أهمية مواكبة التطورات العالمية والاستعداد لوظائف المستقبل من خلال تحديث التعليم الهندسي والشراكات الدولية. وفي ختام الاجتماع، أهدى دكتور  معوض الخولي درع الجامعة للدكتور  محمد عبد الحميد شعيره ودكتور محمد عبد الكريم صالحين تكريمًا لهما.

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IMG-20240525-WA0025
IMG-20240525-WA0025
جامعة المنصورة الجديدة المنصورة جامعة المنصورة لجنة قطاع الدراسات الهندسية معوض محمد الخولي

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