الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حملات للمرور على المخابز للتأكد من وزن الرغيف في الدقهلية

مخبز
مخبز

أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بـمحافظة الدقهلية على استمرار تنفيذ الحملات المكبرة على المخابز، من اجل التأكد من عدم إنتاج خبز ناقص الوزن، نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية.


وأوضح وكيل وزارة التموين يف الدقهلية، أن الحملات استهدفت عدد من المخابز بنطاق مركز المنزلة، ومركز المطرية، ومركز منية النصر، ومركز محلة الدمنة، وتم المرور على 66 مخبزا وتم تحرير 19 مخالفة للمخابز لارتكاب مخالفات انقاص الوزن وإحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

التشديد ضرورة انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون أذن رسمى

شدد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، على ضرورة انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون أذن رسمى أو عذر قهري عن الإنتاج والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات.

 وكذلك التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به، كما تم المرور علي المحلات والأسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الأسعار على السلع المعروضة واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين.

المديرية تفتح قنواتها الرسمية لتلقي شكاوى المواطنين من خلال البوابة الالكترونية أو الخط الساخن

وقال وكيل الوزارة مدير مديرية التموين ان المديرية تفتح قنواتها الرسمية لتلقي شكاوى المواطنين وذلك من خلال البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (https://www.shakwa.eg) أو الخط الساخن ( 16528)، وتتلقى المديرية والإدارات شكاوى المواطنين خلال أيام العمل الرسمية من الساعة "8" صباحًا وحتى الساعة "2" ظهرًا.

محافظة الدقهلية الدقهلية مركز المنزلة مركز المطرية مركز منية النصر

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