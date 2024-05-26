انطلاق مارثون اختبارات نهاية العام بجامعة المنصورة الجديدة

تابع دكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة تكليفاته لعمداء الكليات، ومديري البرامج العلمية بجميع كليات الجامعة بالتواجد المستمر داخل لجان الاختبارات ومتابعة اليوم الأول لانطلاق مارثون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب المستويين الأول، والثاني لكليات الجامعة.

وتأكد رئيس الجامعة من خلال التقرير اليومي، من توفير كافة سبل الأمان الصحي للطلاب خلال فترة الامتحانات، وتواجد الطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كاف، والتشديد على الفريق الطبي المتواجد بالجامعة بضرورة المرور الدوري على جميع اللجان للاطمئنان على صحة جميع الطلاب وسلامتهم خلال انعقاد الاختبارات.

وتابع رئيس الجامعة مع عمداء الكليات تفقد اللجان والاطمئنان على الطلاب، وتفقد أوراق الأسئلة، وتوزيع الطلاب في اللجان على مسافات بينية كبيرة، وتوفير التهوية اللازمة، وتواجد أعضاء هيئة التدريس وأستاذ المادة وتوافر وانضباط المراقبين والملاحظين.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لكل من ساهم في إعداد وتنظيم أعمال الكنترول والامتحانات وتطبيق كافة الإجراءات، وأثنى سيادته على تواجد الفريق الطبي، وتواجد الأمن الداخلي والقيام بعملهم على أكمل وجه وعدم حدوث أي مشاكل، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب.

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