الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط عنصر إجرامي في الدقهلية وبحوزته 50 طرية حشيش و10 كيلو هيدرو

متهم
متهم

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا من ضبط احد أخطر العناصر الإجرامية بقرية الشبول مركز المنزلة في محافظة الدقهلية والمطلوب ضبطه في 15 جناية وصادر ضده أحكام بالسجن بلغت 293 عامًا، وبحوزته 50 طربة لمخدر الحشيش و10 كيلو من مخدر الهيدرو وسلاح ميري مبلغ بسرقته وبندقية خرطوش.


كانت معلومات قد وردت لضباط منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بمكان إختباء "محمد.ا.أ.ا"، وشهرتة الملقط، 50 عامًا، والمطلوب ضبطه في 15 جناية والصادر ضده أحكام 10 مؤبدات وإجمالي أحكام تراوحت لـ293 سنة سجن، والمتهم في قضايا (قتل عمد - خطف - احتجتز -شروع في فتل- سرقة بالإكراه- مخدرات)، واتخاذه احدى الأوكار في القرية للإتجار بالمواد المخدرة. بتقنين  الاجراءات  واستئذان النيابة العامة وكلف اللواء شريف رؤوف، مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات بتشكيل حملة من ضباط الإدارة ضمت العقيد عمر عبد المتعال، رئيس المنطقة والعقيد محمد عزام السباعي، والرائد محمد شمس ومحمد سنجاب وأحمد بدوي، المفتشين بالإدارة، وجرى مداهمة البؤرة وضبط المتهم. 


وعثر بحوزة المتهم على عدد 50 طرية لمخدر الحشيش، و10 كيلو لمخدر الهيدرو وطبنجة ميري مبلغ بسرقتها، وبندقية خرطوش، وبطاقة رقم قومي مزورة. 


بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الإتجار، والأسلحة النارية للدفاع عن تجارته الغير مشروعة. 


تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة شرف الدلتا ضبط احد أخطر العناصر الإجرامية المنزله

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