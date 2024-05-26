ضبط عنصر إجرامي في الدقهلية وبحوزته 50 طرية حشيش و10 كيلو هيدرو

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا من ضبط احد أخطر العناصر الإجرامية بقرية الشبول مركز المنزلة في محافظة الدقهلية والمطلوب ضبطه في 15 جناية وصادر ضده أحكام بالسجن بلغت 293 عامًا، وبحوزته 50 طربة لمخدر الحشيش و10 كيلو من مخدر الهيدرو وسلاح ميري مبلغ بسرقته وبندقية خرطوش.



كانت معلومات قد وردت لضباط منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بمكان إختباء "محمد.ا.أ.ا"، وشهرتة الملقط، 50 عامًا، والمطلوب ضبطه في 15 جناية والصادر ضده أحكام 10 مؤبدات وإجمالي أحكام تراوحت لـ293 سنة سجن، والمتهم في قضايا (قتل عمد - خطف - احتجتز -شروع في فتل- سرقة بالإكراه- مخدرات)، واتخاذه احدى الأوكار في القرية للإتجار بالمواد المخدرة. بتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة وكلف اللواء شريف رؤوف، مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات بتشكيل حملة من ضباط الإدارة ضمت العقيد عمر عبد المتعال، رئيس المنطقة والعقيد محمد عزام السباعي، والرائد محمد شمس ومحمد سنجاب وأحمد بدوي، المفتشين بالإدارة، وجرى مداهمة البؤرة وضبط المتهم.



وعثر بحوزة المتهم على عدد 50 طرية لمخدر الحشيش، و10 كيلو لمخدر الهيدرو وطبنجة ميري مبلغ بسرقتها، وبندقية خرطوش، وبطاقة رقم قومي مزورة.



بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الإتجار، والأسلحة النارية للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.