محافظ الدقهلية يبحث مع ممثلي "هيئة الأوقاف" تغطية مروى مساكن سندوب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم، اجتماعًا بحضور ممثلي هيئة الأوقاف بالقاهرة لمناقشة الإجراءات التنفيذية لتغطية المروى الخاصة المجاورة لمساكن سندوب بطول 900 متر للحفاظ على العمارات السكنية.



وأكد "مختار" ضرورة وضع خطة عمل شاملة لكافة أعمال التغطية للمروى بما يحافظ على مشروع العمارات السكنية ويعمل أيضا على تحقيق مصالح مزراعي الأراضي المجاورة لري أراضيهم، مشيرا لأهمية وضع توقيتات زمنية محددة للبدء والانتهاء من أعمال التغطية للمروى حفاظا على المال العام.



وأكد "مختار" أن أعمال التغطية للمروري المشار إليه يجب أن تضمن وصول مياه الرى إلى الأراضي الزراعية وكذا الحفاظ على العمارات السكنية أيضًا من أي أضرار.



وأكد "مختار" أن المحافظة تعمل من خلال التنسيق والتعاون مع كافة الوزارات وأجهزة الدولة المعنية لتقديم كافة الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية وحل مشاكلهم.



