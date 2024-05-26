الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انطلاق فعاليات البرنامج القيادي "ريحانة" بمركز شباب ميت طريف بدكرنس

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نفذت إدارة شباب دكرنس، اليوم الأحد، بمركز شباب ميت طريف، التابع لإدارة شباب دكرنس، فعاليات اللقاءات التعريفية للبرنامج القيادي "ريحانة" لتمكين وزيادة وعى الفتيات، تحت رعاية انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

وتضمن التدريب تنفيذ لقاء تعريفي للفتيات المترددات على مركز شباب ميت طريف، من المرحلة العمرية 12: 17 سنة، وتم التعريف ببرنامج ريحانة، وهو البرنامج القيادى لتمكين وزيادة وعي الفتيات تحت شعار (لتكونى انت التغيير) حيث يهدف البرنامج لصقل مهارات الفتيات بالشكل الذى يمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع.

كما دارت الجلسة فى اللقاء حول محاور البرنامج وهى: مهارات التفكير العليا وتم ممارسه 6 انشطة تشتمل على ( التخطيط - خطوات التخطيط الجيد - الأهداف الذكية- كتابة الأهداف سمارت- مربع التنفيذ والبرنامج الزمني- نقاط القوة والضعف).

بالإضافة إلى فن الاتيكيت، الحقوق القانونية للفتاة، التغذية السليمة وتعزيز دور الفتيات فى بناء المجتمع من خلال القيادة النسوية، وزيادة وعى الفتيات بحقوقهن فى التعليم، الرعاية الصحية والاجتماعية، قانون حماية المرأة، تبادل الخبرات بين رائدات وقيادات فى مجالات تمكين المرأة.

تفاصيل اللقاء

كما تناول اللقاء الاكتشاف المبكر لأمراض الثدى، وأن الفحص الدوري للثدي سوف يؤدي إلى اكتشاف سرطان الثدي مبكرا إن وجد، كما أن الاكتشاف المبكر ينتج عنه فرصة أكبر للعلاج والشفاء التام منه واختيار أفضل لنوع الجراحة خصوصا الجراحات التجميلية، وإنه قرارك أنت أن يكتشف الورم وهو بالحجم الصغير الذى معه تكون فرصة الحفاظ على وجود الثدى كاملا والشفاء التام من الورم مناسبة، على العكس لو أن الورم حجمه كبير.

الجدير بالذكر أن البرنامج القيادي "ريحانة" يهدف إلى لصقل مهارات الفتيات فى عدت مجالات منها، القيادة النسائية، والصحة والتغذية السليمة، والاتيكيت، وريادة الأعمال، الوعى بالقانون، الرياضة، المشاركة فى الحياة السياسية.

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إدارة شباب دكرنس مركز شباب ميت طريف ميت طريف دكرنس السيسي

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