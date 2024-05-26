الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالأسماء.. نجاة شخصين والبحث عن أربع عمال مفقودين ببحر جمصة

جثه - أرشيفية
جثه - أرشيفية

تمكنت قوة من الانقاذ النهري من انتشال جثمان عاملين بالمنطقة الصناعية بمدينه جمصة التابعة لمحافظه الدقهلية غرقوا في مياه بحر جمصة، فيما تم إنقاذ عاملين احياء والبحث عن أربع مفقودين.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بغرق عدد من العمال بالمنطقه الصناعية أثناء الاستحمام فى مصيف بحر جمصة فى منطقه غير مؤهلة.
 على الفور انتقلت قوة من الانقاذ النهري وثلاث سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ شاطئ زايد جمصه منطقة 15 مايو وتم استخراج جثمان مواطنين، وهم صالح مشالي السيد من قرية الدمايرة وأحمد السيد بدر الدين من قرية الدمايرة.
 والبحث عن  عدد ٤ أفراد داخل المياه جار البحث عنهم، وهم محمود علي زهران من محافظة أسيوط وشعبان علي زهران من محافظة أسيوط، وعبد الله أمجد منير من الدمايرة ومحمود أحمد شاهين من قرية الدمايرة.

قوة من الانقاذ النهري انتشال جثمان المنطقة الصناعية بمدينه جمصة جمصة الدقهلية

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