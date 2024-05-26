الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الدقهلية يشهد احتفالية تسليم تأشيرات وتذاكر الحج

ايمن مختار
ايمن مختار

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، احتفالية تسليم تأشيرات وتذاكر الحج لحجاج الجمعيات الأهلية الفائزين ببعثة الحج التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، حرصا منه على مشاركة حجاج بيت الله الحرام فرحتهم بحج بيت الله الحرام.

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، وممثلي الأوقاف والأزهر ومشرفي بعث الحج بالدقهلية.

وسلّم المحافظ 355 حاجا و8 مشرفي تذاكر وتأشيرات الحج وهنئهم بفوزهم لحج بيت الله الحرام متمنيا لهم حجا مقبولا وعودة حميدة إلى أرض الوطن.

وقال: “ننتظر هذه المناسبة كل عام من أجل أن نلتقي بحجاج بيت الله الحرام ونقدم لهم خالص التهنئات والتبريكات لزيارة بيت الله الحرام، داعيا الله- عز وجل- أن يتقبل منهم حج بيته الحرام ويعودون إلى أرض الوطن بسلام”.

ووجه المحافظ بتوفير حافلات مجهزة علي أعلى مستوى لنقل حجاج الجمعيات الأهلية من منازلهم إلى مطار القاهرة وحتى عودتهم إلى منازلهم مرة أخرى تيسيرا وتسهيلا عليهم ورفع المعاناة عنهم.

مختار يوصي الحجاج بالدعاء لمصر بالخير والأمن والأمان وللقيادة السياسية بالتوفيق

كما وجه رسالة للحجاج قائلًا: “أوصيكم بالدعاء لمصر بالخير والأمن والأمان وللقيادة السياسية بالتوفيق والسداد من أجل رفعة هذا الوطن وأن يحمي الله وطننا من كيد المعتدين وأن يجعل كيدهم في نحورهم”.

وكلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بضرورة المتابعة المستمرة لتذليل العقبات وتلبية احتياجات الحجاج ابناء الدقهلية بالأراضي المقدسة وحتى عودتهم إلى ديارهم. 

وشدد على أعضاء ومشرفي البعثة التواصل المستمر مع جميع الحجاج ومتابعة الحالة الصحية لهم وتوفير احتياجاتهم أثناء أداء المناسك والتواصل مع مسئولي مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية بصفة مستمرة للاطمئنان على أوضاع الحجاج.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية احتفالية مديرية التضامن الإجتماعي

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