الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 98 مخالفة تموينية خلال حملة على المخابز بالدقهلية

مخبز
مخبز

أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، أن هناك حملات مكثفة بصفة يومية للمرور على المخابز والأفران من اجل التأكد من عدم انتاج خبز ناقص الوزن، نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الاسعار


ولفت وكيل تموين الدقهلية، إلى أن الحملات استهدفت عدد من المخابز بنطاق مركز ميت سلسيل ومركز السنبلاوين وو الكردى ومدينة جمصة وتم المرور على ٩٨ مخبزا وتم تحرير ٢٩ مخالفة للمخابز لارتكاب مخالفات انقاص الوزن واحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

شدد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بـمحافظة الدقهلية على ضرورة انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون أذن رسمى أوعذر قهري عن الإنتاج، والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات، وأيضًا التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به، كما تم المرور على المحلات والأسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة، والتأكد من تواجد قوائم الاسعار علي السلع المعروضة واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين.

مخبز
مخبز
محافظة الدقهلية الدقهلية وكيل تموين الدقهلية السنبلاوين الكردي

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