محافظ الدقهلية يفتتح كورنيش المشاية السفلية على النيل بعد تطويره

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مساء اليوم الأحد كورنيش المشاية السفلية علي النيل بعد تطويره بطول 2 كيلو متر تقريبًا بداية من موتيل المحافظة وحتي فيلا غيث وبتكلفة إجمالية 8،5 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس النواب عن مدينة المنصورة النائب وحيد فودة، والنائب أحمد الشرقاوي، والمحاسب أحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصورة، ومحمد أمين رئيس حي شرق المنصورة.

مختار:تطوير المشايه السفليه هدية الرئيس السيسي لشعب الدقهليه.

وقال "المحافظ"، إن تطوير المشايه السفليه وإنشاء الممشي السياحي الجديد علي النيل هدية الرئيس السيسي لشعب الدقهليه،

بالإضافة إلى العديد من المشروعات القومية التي تم تنفيذها علي مدار عشر سنوات الماضية، لا سيما المشروع الأكبر والأضخم في العصر الحديث الا وهو مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلي افتتاح العديد من الميادين بنطاق المحافظة ومنهم ميدان الشهداء وميدان النسور وميدان رمسيس بمدينة المنصورة وتطوير زإعادة رصف شارع الجيش وقناة السويس وعبدالسلام عارف والمشاية والجمهورية.

وأشار إلي أن افتتاح كورنيش المشاية السفلية جاء عقب افتتاح الممشي السياحي الجديد علي النيل بإجمالي طول 1،250 متر لخلق متنفس ترفيهي لأبناء مدينة المنصوره بصفة خاصة وأبناء الدقهلية بصفة عامة، ليصبح إجمالي المتنفس الترفيهي علي النيل بمدينة المنصوره 3 كيلو و250 متر في سابقه لم تحدث من قبل علي مدار تاريخها، مشيرًا إلي أن خلق هذه المتنفسات الترفيهية للمواطنين حلم طال انتظاره نظرًا لموقع مدينة المنصورة الفريد علي النيل وتوافد اعداد كبيرة من المواطنين عليها من داخل المحافظة وخارجها.

وأوضح، أننا نسعي لأن تعود مدينة المنصورة عروسا للنيل كسابق عهدها من خلال إنشاء وتطوير الامكان الترفيهية بها ورصف شوارعها وتطوير وتجميل الميادين بها، مؤكدًا علي أننا جميعًا في الجهاز التنفيذي للمحافظة مستمرون بكل عزم وإصرار علي تطوير مدينة المنصورة عاصمة الفن والثقافة والطب والأدب بالإضافة إلي تطوير كافة مدن المحافظة.

كما أشار" المحافظ " الي وضع خطة منذ عام 2020 لإنشاء مناطق ترفيهيه جديدة مثل تطوير كورنيش النيل بجميع المدن التي تطل علي النيل أو علي أحد أفرعه بنطاق المحافظه، بالإضافة إلي تطوير ورفع كفاءة كافة الشوارع الرئيسية والميادين والحدائق العامه والمتنزهات لخلق متنفس ترفيهي لأبناء الدقهلية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي وبناء الجمهورية الجديدة.



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