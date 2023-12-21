لا تفوتك.. جولة بين أفضل كتب منصة "جود ريدز" لعام 2023

في واحدة من أكثر قوائم الأفضل إثارة للاهتمام لعام 2023، تأتي قائمة "جود ريدز" لأفضل كتب هذا العام، والتي تضم الكتب التي وصفها موظفو Goodreads بأنها الأكثر قراءة والأفضل في هذه السنة.

ونستعرض في السطور التالية، أفضل الكتب لدى منصة “جود ريدز” لعام 2023:

"محاضرة الضيف" لـ مارتن ريكر

بصوت واضح وصادق وساخر في الخيال الأمريكي، تتساءل رواية الكاتب مارتن ريكر المؤثرة عن كيفية تعزيز التفكير بعقل شجاع في الأوقات العصيبة، وذلك من خلال أكاديمية عاطلة عن العمل تتدرب على إلقاء خطاب عن "جون ماينارد كينز" أمام جمهور مفاجئ.. فماذا سيحدث؟.

"لقد وصفونا بالاستثنائيين" لـ براتشي جوبتا

في مذكراتها "لقد وصفونا بالاستثنائيين" تستكشف الكاتبة براتشي جوبتا ثقافتها الهندية الأمريكية ووالديها، وضغوط المجتمع حولها، والصورة المثالية التي حاولت عائلتها أن تتبناها، على الرغم من الصراع، واللحظات الفوضوية حولها، وحاجة جوبتا إلى رؤية الحقيقة.

Heaven Official's Blessing لـ تيان جوان سي فو

هي الرواية الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز، نظرًا للفيلم الرائج danmei/Boys وهو نوع مأخوذ من الأدب الصيني وروايات الحب من الصين التي ألهمت سلسلة أفلام الرسوم المتحركة.

Happiness Falls لـ أنجي كيم

تدور رواية Happiness Falls حول قصة عائلة تمر بأزمة عندما يعلموا أن والدهم قد اختفى في ظروف غامضة.

"علامة المنزل" لـ بلير فيل

تدور الرواية حول شاب أصم وأعمي، يكتشف أن الفتاة التي أحبها واعتقد أنه فقدها إلى الأبد ربما لا تزال موجودة، يبدأ في رحلة ستغير حياته للعثور عليها، والحصول على حريته، فقد التقى الشاب "آرلو" بحب حياته، وهي الفتاة الغامضة ذوي الأيدي المعبرة، والتي روت له أروع القصص، لكن حدثت المأساة، حينما خسر حبهما إلى الأبد، أو هذا ما اعتقده آرلو، وبعد سنوات من محاولته شفاء قلبه المكسور، يبدأ رحلته في البحث عن حبيبته.

Yellowface لـ R. F. Kuang

يناقش الكتاب قضايا عدة منها التنوع والعنصرية والاستيلاء الثقافي، فضلًا عن الاغتراب المرعب الذي أحدثته وسائل التواصل الاجتماعي.

هناك أيضا كتاب Foundryside لـ روبرت جاكسون بينيت، وكتاب "مكان سعيد" لـ إميلي هنري.