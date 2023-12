منها 3 مذكرات لمشاهير الفن.. قائمة الكتب الأجنبية الأكثر مبيعًا هذا الأسبوع

تستمر سلسلة "الجناح الرابع" في صدارة قوائم الكتب الأكثر مبيعًا، وفي الواقع أول كتابين في هذه السلسلة هما الوحيدان اللذان وصلا إلى المراكز العشرة الأولى في عدد كبير من قوائم الكتب الأكثر مبيعًا.

أما الكتب الأكثر مبيعًا المتبقية فجاءت متنوعة هذا الأسبوع، ما بين مذكرات المشاهير، والروايات الأدبية الحائز على جوائز، والكتب الواقعية السياسية، وبالنظر إلى قوائم الكتب عبر صحف USA Today؛ Publishers Weekly، نيويورك تايمز، ومخطط أمازون، ومنصة Indie، نستعرض في السطور التالية الكتب الأكثر مبيعًا وقراءة هذا الأسبوع.

Iron Flame لـ ريبيكا ياروس

اشتهرت روايات المؤلفة ريبيكا ياروس الخيالية، ومنها كتاب Iron Flame، الصادر في 7 نوفمبر هذا العام، هو يعد من الكتب التي تساعد في جذب الكثير من الشباب لهذا النوع من الرومانسية والخيال.

الجناح الرابع لـ ريبيكا ياروس

وصدرت هذه الرواية في مايو، وهي لا تزال تتصدر قوائم الكتب الأكثر مبيعًا، وتدور الروايةحول "فيوليت سورينجايل"، وهي امرأة شابة دفعتها والدتها للانضمام إلى مدرسة ركوب التنين، لتجد نفسها من خلال المغامرة تواجه الكثيرمن الصعاب كما تتميز الرواية برومانسية جذبت إليها الكثير من القرأ.

كما تصدر كتاب "Killers of the Flower Moon" للكاتب ديفيد جران، قوائم الكتب الأكثر مبيعًا.

ولا يزال كتاب "المرأة التي بداخلي" للنجمة بريتني سبيرز، الأكثر مبيعًا، والتي تكشف فيه مذكراتها الخاصة وتفاصيل حياتها وصعودها.

وأيضًا يظهر كتاب "السماء.. محل بقالة الأرض" للكاتب جيمس ماكبرايد، في قوائم الأكثر مبيعًا.

وكتاب Prequel لـ راشيل مادو، الذي يتصدر المركز الرابع في مخخط أمازون.

“الأصدقاء والعشاق” لـ ماثيو بيري

كما تستمر مذكرات النجم الراحل ماثيو بيري، نجم مسلسل"فريندز" في قوائم الكتب الأكثر قراءة والذي جاء بعنوان "الأصدقاء والعشاق والشيء الكبير الرهيب: مذكرات".

وكتاب " The Wage" للكاتب ديفيد جران.

مذكرات النجمة باربرا

كما تصدرت مذكرات النجمة باربرا، وهي نجمة المسرح والشاشة والتلفزيون، منذ نشأتها في بروكلين وتفاصيل صعود نجمها في نيويورك إلى أدائها المتميز في الكثير من الأعمال الهامة.

كما تصدر كتاب I Love You Like No Otter للكتاب روز روسنر وسيدني هانسون، وكتاب "دروس في الكيمياء" لـ بوني جارموس.