أفضل أغلفة الكتب لعام 2023 بقائمة صحيفة "نيويورك تايمز"

إنه موسم "أفضل القوائم" على مدار العام، وهذه قائمة أخرى يمكنك الاطلاع عليها، إذا كنت من محبي شراء الكتب الورقية أو تعمل بصناعة النشر، وفي هذه القائمة بدلاً من التركيز على أوصاف الكتب، نأخذكم في جولة حول أفضل أغلفة الكتب لعام 2023، والتي تم اختيارها لتمنح القارئ متعة بصرية للاستمتاع بالفن الرائع والرسوم التوضيحية والتصميم والتكوين وغيرها.

ماذا يعني الغلاف الجيد؟

يقول المثل أنه لا يجب عليك "الحكم على الكتاب من غلافه"، ولكن الحقيقة هي أننا جميعًا نفعل ذلك، حيث يخبر غلاف الكتاب القراء بالكثير، وغالبًا ما يكون أكبر أداة تسويقية يمتلكها الكتاب، إن تسليط الضوء على أغلفة الكتب أمر منطقي، فهذه الأغلفة تحكي قصصًا مقنعة تتجاوز مجرد بيع الكتاب.

ووفقًا "bookriot"، فإن ما يزيد من جذب القرأ إلى الكتب هو الرسوم التوضيحية مقابل الصور الفوتوغرافية، والأغلفة الصارخة مقابل الأغلفة المزدحمة، والأغلفة التي تعتمد على الخطوط مقابل الأغلفة المزدحمة، فإن الفن الجيد هو فن جيد، وبالنسبة للكتب على وجه الخصوص، الفن الجيد يجعل الكتاب يخرج من الرف، كما يمكن أن تساعد هذه الأغلفة في توضيح نوع الكتاب ونغمته وطريقته، فهي الأكثر تعبيرًا عما بداخل الكتاب.

وفي كل عام، تسلط صحيفة نيويورك تايمز الضوء على ما تعتبره أفضل أغلفة الكتب لهذا العام، وقد أعلن مات دورفمان، المدير الفني لمجلة The Book Review، التابع للصحيفة، مجموعة من أغلفة الكتب في عام 2023 باعتبارها "أغلفة الكتب الأكثر إثارة وجاذبية وإبداعًا لهذا العام".

أفضل أغلفة كتب نيويورك تايمز لعام 2023

وتتضمن هذه الأغلفة تصميمات تعتمد على التصوير الفوتوغرافي والطباعة والتوضيح، وفيما يلي ستة من اختيارات صحيفة "نيويورك تايمز" لأفضل أغلفة الكتب لعام 2023.

كتاب “The Underto”: مشاهد من حرب أهلية بطيئة لجيف شارليت، والكتاب من تصميم ستيف أتاردو، وصور لـ"جيف شارليت".

كتاب "الفقر في أمريكا" لـ ماثيو ديزموند، من تصميم كريستوفر براند

كتاب "هل تتذكر ولادتك؟" لسين مشيلز، من تصميم رودريجو كورال، والأعمال الفنية من تصميم داني جونز.

كتاب "الموظفون" لأولجا رافن، ومن تصميم بول ساهري

كتاب "أبعاد الكهف" لجريج جاكسون، ومن تصميم جيمي كينان

كتاب "سائقك ينتظر" لبريا جنز، ومن تصميم إميلي ماهون، رسم ندى حايك