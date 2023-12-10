أفضل 5 روايات خيالية ضمن قائمة "نيويورك تايمز" لعام 2023

أصدرت صحيفة نيويورك تايمز قائمة 100 كتاب بارز لعام 2023، ولم تكن هذه الكتب مساهمتهم الوحيدة في هذا العام، ولكن أعلنت الصحيفة عن قائمتها لأفضل كتب وروايات عام 2023.

ونستعرض في السطور التالية أفضل الروايات الخمسة الخيالية التي اتفق عليها خبراء صحيفة نيويورك تايمز على أنها الأفضل لهذا العام، بعد الكثير من النقاشات.

وهذه الروايات الخمسة الأوائل في نيويورك تايمز متسقة عبر القوائم الأخرى التي رأيناها مؤخرًا في الكثير من منصات الكتب والمكتبات الشهيرة حول العالم.

The Bee Sting لـ بول موراي

وهذا كتاب يعرض الحب المذهل الذي تتمتع به عائلة واحدة ومرونتها حتى عندما ينهار عالمها من حولهم.

Chain-Gang All-Stars لـ نانا كوامي

وهذه الرواية تشهد تنافس السجناء المحكوم عليهم بالإعدام خلال برنامج على التلفزيون من أجل فرصة للحرية، وتجذب هذه الحكاية الجمهور من أجل الحصول على فرصة ثانية، وهذا يدور خلال برنامج يحظى بشعبية كبيرة، ومثير للجدل للغاية، برنامج لزيادة الأرباح في صناعة السجون الخاصة المهيمنة بشكل متزايد في أمريكا،وفيه السجناء يتنافسون على الجائزة النهائية وهي: حريتهم.

Eastbound لـ مايليس دي كيرانجال

وفي رواية "باتجاه الشرق" لـ مايليس دي كيرانجال، تحكي الرواية عن مجند روسي يلتقي بامرأة فرنسية على خط السكة الحديد العابر لسيبيريا، ويفر كل منهما إلى الشرق لأسباب خاصة بهما.

ومن الكتاب:"إن انعدام الأمن في الوجود عبر هذه المساحة الشاسعة وعلى متن القطار يؤكد على أهمية الاتصال الإنساني."

The Fraud لـ زادي سميث

وتستند هذه الرواية إلى محاكمة جنائية شهيرة في القرن التاسع عشر، ومن الكتاب: "أن الأغنياء يخدعون الفقراء، وأن الناس يتم التلاعب بهم بسهولة أكبر مما يدركون، عندما يجد بوجل نفسه في لندن، شاهدًا بارزًا في قضية نصب شهيرة، يعلم أن مستقبله يعتمد على سرد القصة الصحيحة".

North Woods لـ دانييل ماسون

هي رواية عن منزل في غابة نيو إنجلاند، يتم سردها من خلال حياة أولئك الذين يسكنونها عبر القرون، وتحكي الرواية عن عاشقان شابان يهربان من مستعمرة بيوريتانية، لا يعلمان أن مقصورتهما المتواضعة في الغابة ستصبح موطنًا لسلسلة غير عادية من الشخصيات البشرية وغير البشرية على حد سواء.

وهذه الرواية من تأليف دانييل ماسون، الذي وصل إلى نهائيات جائزة بوليتزر، مليئة بالحب والجنون والفكاهة والأمل، من خلال اتباعه دورات التاريخ والطبيعة وحتى اللغة، ومن الرواية: "ليست مجرد رواية لا تنسى عن الأسرار والأقدار، ولكنها طريقة للنظر إلى العالم تطرح السؤال الخالد: كيف نعيش حتى بعد رحيلنا؟".