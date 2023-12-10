الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أفضل 5 روايات خيالية ضمن قائمة "نيويورك تايمز" لعام 2023

أفضل روايات نيويورك
أفضل روايات نيويورك تايمز

أصدرت صحيفة نيويورك تايمز قائمة 100 كتاب بارز لعام 2023، ولم تكن هذه الكتب مساهمتهم الوحيدة في هذا العام، ولكن أعلنت الصحيفة عن قائمتها لأفضل كتب وروايات عام 2023.

ونستعرض في السطور التالية أفضل الروايات الخمسة الخيالية التي اتفق عليها خبراء صحيفة نيويورك تايمز على أنها الأفضل لهذا العام، بعد الكثير من النقاشات.

وهذه الروايات الخمسة الأوائل في نيويورك تايمز متسقة عبر القوائم الأخرى التي رأيناها مؤخرًا في الكثير من منصات الكتب والمكتبات الشهيرة حول العالم.

txt

من نيويورك تايمز إلى أمازون.. أحدث الكتب الأجنبية الأكثر مبيعا لهذا الأسبوع

txt

منها مذكرات بريتنى سبيرز.. الكتب الأجنبية الأكثر مبيعًا هذا الأسبوع

The Bee Sting لـ بول موراي

وهذا كتاب يعرض الحب المذهل الذي تتمتع به عائلة واحدة ومرونتها حتى عندما ينهار عالمها من حولهم.

Chain-Gang All-Stars لـ نانا كوامي

وهذه الرواية تشهد تنافس السجناء المحكوم عليهم بالإعدام خلال برنامج على التلفزيون من أجل فرصة للحرية، وتجذب هذه الحكاية الجمهور من أجل الحصول على فرصة ثانية، وهذا يدور خلال برنامج يحظى بشعبية كبيرة، ومثير للجدل للغاية، برنامج لزيادة الأرباح في صناعة السجون الخاصة المهيمنة بشكل متزايد في أمريكا،وفيه السجناء يتنافسون على الجائزة النهائية وهي: حريتهم.

Eastbound لـ مايليس دي كيرانجال

وفي رواية "باتجاه الشرق" لـ مايليس دي كيرانجال، تحكي الرواية عن مجند روسي يلتقي بامرأة فرنسية على خط السكة الحديد العابر لسيبيريا، ويفر كل منهما إلى الشرق لأسباب خاصة بهما.

ومن الكتاب:"إن انعدام الأمن في الوجود عبر هذه المساحة الشاسعة وعلى متن القطار يؤكد على أهمية الاتصال الإنساني."

The Fraud لـ زادي سميث

وتستند هذه الرواية إلى محاكمة جنائية شهيرة في القرن التاسع عشر،  ومن الكتاب: "أن الأغنياء يخدعون الفقراء، وأن الناس يتم التلاعب بهم بسهولة أكبر مما يدركون، عندما يجد بوجل نفسه في لندن، شاهدًا بارزًا في قضية نصب شهيرة، يعلم أن مستقبله يعتمد على سرد القصة الصحيحة".

North Woods لـ  دانييل ماسون

هي رواية عن منزل في غابة نيو إنجلاند، يتم سردها من خلال حياة أولئك الذين يسكنونها عبر القرون، وتحكي الرواية عن عاشقان شابان يهربان من مستعمرة بيوريتانية، لا يعلمان أن مقصورتهما المتواضعة في الغابة ستصبح موطنًا لسلسلة غير عادية من الشخصيات البشرية وغير البشرية على حد سواء. 

وهذه الرواية من تأليف دانييل ماسون، الذي وصل إلى نهائيات جائزة بوليتزر، مليئة بالحب والجنون والفكاهة والأمل، من خلال اتباعه دورات التاريخ والطبيعة وحتى اللغة، ومن الرواية: "ليست مجرد رواية لا تنسى عن الأسرار والأقدار، ولكنها طريقة للنظر إلى العالم تطرح السؤال الخالد: كيف نعيش حتى بعد رحيلنا؟".

كتاب صحيفة نيويورك تايمز روايات الرواية أفضل الروايات عام 2023

مواد متعلقة

هبة عبد العليم عن روايتها "الحياة السرية لمها توفيق": تروي تفاعل الوحيدين مع علاقات الإنترنت

ورشة الزيتون تستضيف الكاتب السيد شحتة لمناقشة روايته "ميتافيرس"

عرض ومناقشة فيلم "the letter" في مكتبة مصر الجديدة.. الليلة

نجيب محفوظ في مكتبة الإسكندرية: ماذا دار في حلقة أديب نوبل النقاشية؟

السبت.. "الذكاء الاصطناعي" في ندوة ببيت المعمار المصري

الليلة.. افتتاح معرض أعمال خريجي بيت جميل للفنون التراثية السنوي

"هدى شعراوي.. امرأة غيرت المجتمع" أحدث إصدارات مكتبة الإسكندرية

12 ديسمبر.. استئناف سلسلة لقاءات "تجربتي ـ أول خطوة" بالإسكندرية

الأكثر قراءة

عاجل.. فيتوريا يحدد شروطه للموافقة على عرض الجبلاية

"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

عاجل.. بيان من "حماس" بشأن قرار الحوثيين بمنع مرور السفن الإسرائيلية

عاجل.. مواعيد دورى أبطال أفريقيا ومباريات اليوم الأحد 10-12-2023 والقنوات الناقلة

رئيس مجلس النواب يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (صور وفيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي