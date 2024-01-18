الأحد.. مصر وتونس على عرش الإنتاج العالمي ببيت السناري

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي ندوة "مصر وتونس على عرش الإنتاج العالمي للزيتون" ضمن برنامج ثقافات الأبيض المتوسط، بالتعاون مع السفارة التونسية بالقاهرة، والمجلس المصري للزيتون، وجامعة الدول العربية، والمركز القومي للبحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، وجمعية منتجي الزيتون بمطروح، وذلك في الخامسة والنصف من مساء الأحد، بمقر بيت السنارى الأثري في السيدة زينب بالقاهرة.

ندوة "مصر وتونس على عرش الانتاج العالمي للزيتون"

يفتتح الندوة د.أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية ومحمد بن يوسف السفير التونسي بالقاهرة، ويتحدث فيها د.عادل خيرت رئيس المجلس المصري للزيتون وعضو اللجنة الاستشارية للمجلس الدولي، ود. حسين البيوك ممثلا عن مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وأ.د اسماعيل عبد الجليل مدير مركز بحوث الصحراء الأسبق ود.عادل جبر، رئيس قسم الزيوت بالمركز القومي للبحوث الزراعية، ود.أشرف عبد الباسط مدير وحدة انتاج الزيتون بشمال سيناء، ويديرها أحمد السرساوي الكاتب الصحفي ومدير تحرير "أخبار اليوم"، بحضور نخبة من الشخصيات العامة والأدباء والمثقفين والمفكرين وجمهور المهتمين ورجال الصحافة والإعلام.

تناقش الندوة عدة محاور من أهمها استعراض تجربتي النجاح في مصر وتونس بعد اعتلاء عرش منتجات الزيتون في العالم، وكيفية الحفاظ على هذا النجاح والبناء عليه، بل ومضاعفته في ظل التحديات التي تواجهه، فقد حققت مصر طفرة لتصبح أكبر منتج لزيتون المائدة على المستوى الدولي، وارتقت تونس للمرتبة الأولى في إنتاج زيت الزيتون عالميًا، وفقا لمنظمات الأمم المتحدة.

تأتي الندوة في إطار الحرص على نشر الوعي والثقافة، وتوفير مصادر المعرفة، والمساعدة على تعزيز المشاركة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات، وكذلك تسليط الضوء على أهمية زراعة الزيتون وانتاجه في الثقافتين المصرية والتونسية، لما له من جذور تاريخية وحضارية عميقة، فطالما مثل "غصن الزيتون" رمزا لثقافة السلام.