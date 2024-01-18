الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأحد.. مصر وتونس على عرش الإنتاج العالمي ببيت السناري

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي ندوة "مصر وتونس على عرش الإنتاج العالمي للزيتون" ضمن برنامج ثقافات الأبيض المتوسط، بالتعاون مع السفارة التونسية بالقاهرة، والمجلس المصري للزيتون، وجامعة الدول العربية، والمركز القومي للبحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، وجمعية منتجي الزيتون بمطروح، وذلك في الخامسة والنصف من مساء الأحد، بمقر بيت السنارى الأثري في السيدة زينب بالقاهرة.

ندوة "مصر وتونس على عرش الانتاج العالمي للزيتون"

يفتتح الندوة د.أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية ومحمد بن يوسف السفير التونسي بالقاهرة، ويتحدث فيها د.عادل خيرت رئيس المجلس المصري للزيتون وعضو اللجنة الاستشارية للمجلس الدولي، ود. حسين البيوك ممثلا عن مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وأ.د اسماعيل عبد الجليل مدير مركز بحوث الصحراء الأسبق ود.عادل جبر، رئيس قسم الزيوت بالمركز القومي للبحوث الزراعية، ود.أشرف عبد الباسط مدير وحدة انتاج الزيتون بشمال سيناء، ويديرها أحمد السرساوي الكاتب الصحفي ومدير تحرير "أخبار اليوم"، بحضور نخبة من الشخصيات العامة والأدباء والمثقفين والمفكرين وجمهور المهتمين ورجال الصحافة والإعلام. 

txt

مدير مكتبة الإسكندرية: دور مصر فى دعم فلسطين وتقديم المساعدات لغزة "مهم وحيوى"

txt

الأحد.. مناقشة كتاب "الشارع الأعظم" في بيت السناري

تناقش الندوة عدة محاور من أهمها استعراض تجربتي النجاح في مصر وتونس بعد اعتلاء عرش منتجات الزيتون في العالم، وكيفية الحفاظ على هذا النجاح والبناء عليه، بل ومضاعفته في ظل التحديات التي تواجهه، فقد حققت مصر طفرة لتصبح أكبر منتج لزيتون المائدة على المستوى الدولي، وارتقت تونس للمرتبة الأولى في إنتاج زيت الزيتون عالميًا، وفقا لمنظمات الأمم المتحدة.

تأتي الندوة في إطار الحرص على نشر الوعي والثقافة، وتوفير مصادر المعرفة، والمساعدة على تعزيز المشاركة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات، وكذلك تسليط الضوء على أهمية زراعة الزيتون وانتاجه في الثقافتين المصرية والتونسية، لما له من جذور تاريخية وحضارية عميقة، فطالما مثل "غصن الزيتون" رمزا لثقافة السلام. 

بيت السناري مصر جامعة الدول العربية مكتبة الاسكندرية الزيتون

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة السابعة والثامنة

بكرى يفجر مفاجأة على الهواء بشأن سعر الدولار

سعر سبائك الذهب| أسعار الجنيه الذهب اليوم الخميس 18-1-2024

صلاح ومصطفى محمد يقودان هجوم المنتخب أمام غانا فى أمم إفريقيا

ضعها في نظامك الغذائي.. إليك 5 أطعمة للحفاظ على صحة الكلى والغدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

.. حروب في ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس