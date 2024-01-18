أجندة الدستور الثقافية اليوم الخميس 18 يناير 2024

“دور الموسيقى في الارتقاء بالذوق لكل الشعوب”، واحدة من أمسيات أجندة الدستور الثقافية، لهذا اليوم الخميس 18 يناير 2024، والحاشدة بالعديد من الأنشطة، عبر المراكز والمؤسسات الثقافية الحكومية والمستقلة، التي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

التفاصيل الكاملة لأجندة الدستور الثقافية اليوم الخميس

ففي السادسة مساء، يقيم نادى طلعت حرب الملتقى الثقافي الشهري بعنوان "دور الموسيقى في الارتقاء بالذوق وتهذيب السلوك والأخلاق"، وذلك بمقر النادى بالعجوزة.

يتحدث فى الصالون الفنان التشكيلي والقاص والروائي حسين نوح، الدكتور أشرف شرارة أستاذ آلة التشيللو بالكونسرفتوار بأكاديمية الفنون، والدكتورة عفاف طلبة أستاذ البيانو بالكونسرفتوار بأكاديمية الفنون، والناقدة دكتورة نوران فؤاد.

وتدير اللقاء الناقدة الدكتورة ناهد عبدالحميد، مدير ومؤسس ملتقى الهناجر الثقافي، كما يتخلل الصالون باقة من الأغانى الوطنية الشهيرة لنجوم الطرب، تشدو بها الفنانة الشابة ندى سيد.

وضمن أجندة الدستور الثقافية، يستقبل مسرح معهد الموسيقي العربية بمقره الكائن بشارع رمسيس، في الثامنة مساء، حفلا جديدا من سلسلة حفلات وهابيات بقيادة المايسترو حازم القصبجي.

ويتضمن برنامج الحفل مختارات من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب منها “شكل تاني، خاف الله، حسدوني، أمتى الزمان، فوق الشوك، حب الوطن، سكن الليل، آه لو تعرف، بعمري كله حبيتك وفكروني".. أداء هند النحاس، إسماعيل صادق وآيات فاروق.

في سياق متصل، وفي نفس التوقيت، الثامنة مساء، يستقبل المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، حفل جديد لفنان الجاز يحيي خليل.

ويقدم خلال الحفل عدد من أعماله الخاصة إلى جانب مجموعة من مؤلفات عظماء الجاز على مستوى العالم، كما يقدم لجمهوره عدد من أعمال كبار مؤلفى الموسيقى العربية منهم محمد عبدالوهاب، بليغ حمدي، كمال الطويل وغيرهم.

وضمن أجندة الدستور الثقافية، تعقد في السابعة مساء بمكتبة تنمية فرع المعادي، أمسية لمناقشة رواية الكاتب الفلسطيني الراحل غسان كنفاني، “رجال في الشمس”، وذلك ضمن فعاليات نادي كتاب ركن الياسمين، وتناقش الرواية الكاتبة هند حليم.

وفي الثامنة مساء، يقيم مركز الابداع الفني ببيت السحيمي، بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلا غنائيا للفنانة شيرين عبده وفرقتها الموسيقية. حيث يتضمن الحفل مجموعة متميزة من أغاني الفلكلور المصري وكلاسيكيات الأغاني العربية في ثوب معاصر.

وفي السابعة مساء، تحتضن سينما مركز الحرية للإبداع الفني، والتابعة التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، أمسية جديدة من أمسيات صالون “كلام في السيما”، مع المخرج السينمائي أشرف فايق، ويخصص الحديث هذا الشهر عن المخرج محمد فاضل ومشواره الفني وأعماله الإبداعية.

وفي أجندة الدستور الثقافية أيضا، تستضيف سينما الهناجر بساحة الأوبرا، لقاء جديد من لقاءات ملتقي المدرسة العربية للسينما والتليفزيون، وتبدأ بعرض فيلم تسجيلي عن المدرسة ثم عرض لأفلام: فيلم روائي قصير "حبالنا" من إخراج نذير محمد ياسين - فيلم روائي قصير"كماشة" من إخراج سمر عبد العاطي - والفيلم التسجيلي "32 أبوالمحاسن الشاذلي" من إخراج مي زيادي. ويعقب العروض مناقشة مع الجمهور وصناع الأفلام.

وفي الواحدة ظهرا، وضمن عروض سينما مكتبة الإسكندرية، يعرض الفيلم الروائي الطويل “تاجر البندقية”، عن رواية وليم شكسبير، إخراج مايكل ردفورد ومن إنتاج عام 2004، وتبلغ مدة عرض الفيلم 127 دقيقة، وتدور أحداثه حول تاجر يهودي يوافق علي إقراض أحد النبلاء المال، ولكن يشترط عليه أن يقتطع رطلا من لحمه إن لم يتمكن من سداد القرض.

في ذات السياق، تحتضن قاعة الوفود بمكتبة الإسكندرية، في الخامسة مساء، محاضرة بعنوان «الرقص الشعبي المصري وطرق استلهامه على خشبة المسرح» يقدمها الدكتور أحمد محمود يونس؛ الأستاذ بالمعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون. وذلك ضمن سلسلة محاضرات محطات من التراث المصري.

وفي أجندة الدستور الثقافية، تعقد في السادسة مساء، بجمعية محبي الفنون الجميلة، بمقرها الكائن بجاردن سيتي، ندوة بعنوان “محسن أبو العزم.. فنان الحارة المصرية”، بمشاركة كل من: الناقد الفنان صلاح بيصار؛ الفنان نبيل صادق؛ الفنان محمد عمر، الفنانة عزه فخري؛ والفنان سمير عبدالغني، ويدير اللقاء الفنان محمد نوار.

وفي الخامسة مساء، يعقد بمكتبة كنديد بمدينة ملوي محافظة المنيا، لقاء مع الكاتبة الروائية دكتورة ريم بسيوني، حول أعمالها الأدبية الروائية، ويحاورها الشيخ أحمد حسن.