الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيراميدز يقطع الطريق على الأهلى والزمالك.. ويمدد عقد مدافع الفريق (خاص)

بيراميدز
بيراميدز

قطع مسئولو نادي بيراميدز الطريق على قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في خطف أحمد سامي، مدافع الفريق السماوي الدولي، بعدما كان هدفًا رئيسيًا للكبيرين، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية "يناير الماضي 2024".

 

بيراميدز: جددنا لأحمد سامي والإعلان الرسمي خلال أيام 

وعلم "الدستور"، من مصادره الخاصة داخل جدران النادي السماوي، عن نجاح مسئولي بيراميدز في التجديد رسميًا لأحمد سامي مدافع الفريق، وذلك لمدة 3 مواسم مقبلة.

وأضافت المصادر: "أحمد سامي من أعمدة الفريق الرئيسية في خط الدفاع، لذلك نحن نعمل على الحفاظ على القوام الأساسي للنادي السماوي".

وأوضحت: "سيتم الإعلان رسميًا عن تجديد عقد أحمد سامي، خلال الأيام القليلة المقبلة، أو ربما خلال ساعات".

وأكملت: "لن نكتفي بالتجديد لأحمد سامي فقط، لدينا خطة شاملة لتدعيم صفوف الفريق بأفضل العناصر والصفقات المميزة في جميع المراكز".

وواصلت: "الفترة المقبلة تشهد تحديات صعبة وقوية جدًا للفريق السماوي محليًا وقاريًا، وهو ما يتطلب توافر أكثر من بديل جاهز في نفس المركز".

واختتمت قائلة: "لن نجبر أحدًا على البقاء ونفس الأمر عند ضم صفقات جديدة، من يريد التجديد والاستمرار معنا أهلًا وسهلًا، أما غير ذلك، لن يكون له مكان داخل الفريق".

ويرتبط اسم أحمد سامي، مدافع فريق بيراميدز الدولي والمنتخب الوطني الأول، دائمًا مع كل فترة انتقالات سواء كانت صيفية أو شتوية، بالانتقال للقلعة الحمراء أو غريمه التقليدي الفارس الأبيض.

«الدستور» يكشف عن تفاصيل عقد الكرواتي يورتشيتش مع بيراميدز

ومن جانب آخر، كان بيراميدز أعلن، الأربعاء، عن التعاقد رسميًا مع المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، خلفًا للبرتغالي جايمي باتشيكو، الذي تمت إقالته من منصبه بسبب سوء النتائج، وذلك لمدة موسم ونصف الموسم.

ويجدد عقد المدرب الكرواتي مع الفريق السماوي، تلقائيًا حسب نتائج بيراميدز محليًا وقاريًا.

بيراميدز فترة الانتقالات الشتوية الماضية الاهلى صراع القطبين على خطف اللاعبين الزمالك فترة الانتقالات الشتوية الماضية يناير 2024

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