«الدستور» يكشف تفاصيل عقد الكرواتي يورتشيتش مع بيراميدز

بات الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز، خلال الفترة المقبلة، خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو.

كانت إدارة بيراميدز أعلنت رسميًا، عن المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ليتولى مهمة الإدارة الفنية لفريق الكرة الأول خلال المرحلة المقبلة دون الكشف عن التفاصيل المالية للعقد أو مدته.

ووصل المدير الفني الجديد إلى القاهرة، أمس، وأتم اتفاقه مع إدارة بيراميدز وممدوح عيد، رئيس النادي، وعمرو بسيوني، مدير التعاقدات على أن يقود تدريب الفريق ظهر اليوم لأول مرة بصحبة جهازه المعاون على ملعب الدفاع الجوي، استعدادًا لأولى مبارياته الرسمية ومواجهة نادي زد في الدوري الممتاز يوم 14 فبراير الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وكشفت مصادر لـ«الدستور» أن يورتشيتش وقع عقدًا لتدريب بيراميدز يمتد لموسم ونصف، على أن يتم تجديده وفقا لنتائج الفريق محليا وقاريا.

يضم الجهاز المعاون ليورتشيتش، كل من يوسيب أومرشين تشيكو (مدربا مساعدا)، وزفنكو كوميس (مدربا للأحمال)، ومارين مانداريتش، مدربا للتأهيل، إلى جانب محمد ناجي جدو (مدربا)، وخالد عبد الله، مدربا حراس المرمى.

ويمتلك المدير الفني الكرواتي سيرة ذاتية مميزة كلاعب وكمدرب وحقق العديد من البطولات طوال مشواره مع كرة القدم، حيث لعب في العديد من الأندية الكرواتية وكذلك لعب مع ناديي سامبدوريا وتورينو في الدوري الإيطالي قبل الاعتزال في عام ٢٠٠٢.

وبدأ المدرب مشواره في مجال التدريب، وتولى تدريب العديد من الأندية الكبيرة وعلى رأسها دينامو زغرب الكرواتي ومساعد مدرب منتخب كرواتيا الأول وماريبور وأدنة سبور التركي، والنصر السعودي وبني ياس والنصر في الدوري الإماراتي، بجانب قيادة منتخب السعودية الأول في كأس الخليج بالكويت.

ويمتلك المدير الفني الجديد العديد من البطولات والألقاب التي حققها كمدرب وعلى رأسها الدوري الكرواتي ٣ مرات، وكأس كرواتيا مرة، وكأس السوبر الكرواتي مرة، مع نادي دينامو زغرب، وحقق كذلك لقب الدوري الإماراتي مرة واحدة، مع فريق نادي النصر، كما قاد أندية كرواتيا للمشاركة في بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي.