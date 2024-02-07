الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بالأسماء.. الجهاز المعاون للكرواتي يورتشيتش في تدريب بيراميدز

الجهاز الفني المعاون
الجهاز الفني المعاون لكرونسلاف يورتشيتش في بيراميدز

كشف نادي بيراميدز، عن الطاقم الفني المعاون لكرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم.

ويتولى يورتشيتش مهمة إدارة الفريق بصحبة جهاز معاون يمتلك سيرة ذاتية قوية، والمدرب المساعد بالجهاز الفني هو يوسيب أومرشين تشيكو.

كان تشيكو لاعبا سابقا، في يوغوسلافيا وكرواتيا والصين وفرنسا. وعمل كمدرب في العديد من الأندية والمنتخبات من بينها منتخب كرواتيا تحت ١٩ سنة ونادي أدنة سبور التركي، ومساعدا لمنتخب السعودية الأول، وكذلك مدربا لمشروع اكتشاف المواهب بالسعودية، وحاصل على uefa pro منذ عام ٢٠١١.

وسيكون زفنكو كوميس مدرب الأحمال بالفريق، ويمتلك سيرة ذاتية متميزة حيث سبق له العمل في نادي ليفربول الإنجليزي لمدة ٥ سنوات منذ عام ٢٠٠٠ وحتى ٢٠٠٥، وكذلك في صفوف نادي بايرين ميونخ الألماني، ونادي باير ليفركوزن الألماني ومنتخب سويسرا الأول، ومنتخب كرواتيا، ودينامو زغرب الكرواتي، والنصر الإماراتي.

مدرب التأهيل بالفريق هو مارين مانداريتش، رغم صغر سنه يمتلك خبرات عديدة في كرة القدم، ومدرب محترف وسبق له العمل في تأهيل وتجهيز العديد من اللاعبين في أندية الدوري الكرواتي، وكذلك الدوري الإيطالي.

ويضم الجهاز الفني للفريق أيضًا، من محمد ناجي جدو (مدربا)، وخالد عبد الله، مدربا حراس المرمى.

وأعلنت إدارة نادي بيراميدز، التعاقد رسميا مع المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ليتولى مهمة المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول خلال المرحلة المقبلة.

ووصل المدير الفني الجديد إلى القاهرة بالأمس وأتم اتفاقه مع إدارة بيراميدز والمهندس ممدوح عيد رئيس النادي وعمرو بسيوني مدير التعاقدات، على أن يقود تدريب الفريق ظهر اليوم لأول مرة بصحبة جهازه المعاون على ملعب الدفاع الجوي، استعدادا لأولى مبارياته الرسمية ومواجهة نادي زد في الدوري الممتاز يوم ١٤ فبراير الجاري على استاد القاهرة الدولي.

ويمتلك المدير الفني الكرواتي سيرة ذاتية مميزة كلاعب وكمدرب وحقق العديد من البطولات طوال مشواره مع كرة القدم، حيث لعب في العديد من الأندية الكرواتية وكذلك لعب مع ناديي سامبدوريا وتورينو في الدوري الإيطالي قبل الاعتزال في عام ٢٠٠٢.

وبدأ المدرب مشواره في مجال التدريب، وتولى تدريب العديد من الأندية الكبيرة وعلى رأسها دينامو زغرب الكرواتي ومساعد مدرب منتخب كرواتيا الأول وماريبور وأدنة سبور التركي، والنصر السعودي وبني ياس والنصر في الدوري الإماراتي، بجانب قيادة منتخب السعودية الأول في كأس الخليج بالكويت.

ويمتلك المدير الفني الجديد العديد من البطولات والألقاب التي حققها كمدرب وعلى رأسها الدوري الكرواتي ٣ مرات، وكأس كرواتيا مرة، وكأس السوبر الكرواتي مرة، مع نادي دينامو زغرب، وحقق كذلك لقب الدوري الإماراتي مرة واحدة، مع فريق نادي النصر، كما قاد أندية كرواتيا للمشاركة في بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي.

فريق نادي النصر سبور التركي المدير الفني الكرواتي كأس الخليج بالكويت الدورى الايطالى المدير الفني الكرواتي سيرة ذاتية

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