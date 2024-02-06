علي غلاب يحقق ذهبية بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة بتونس

نجح علي غلاب، لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة في الحصول على ذهبية بطولة شمال أفريقيا المقامة حاليا في تونس خلال الفترة ما بين 5 وحتى 7 فبراير الجاري، وذلك عقب الفوز على مواطنه محمود أشرف حلمي في المباراة النهائية.

وتمكن "غلاب" من الفوز بنتيجة 4 أشواط مقابل ثلاثة في لقاء ماراثوني ليحقق بذلك الميدالية الذهبية بينما يفوز محمود أشرف حلمي بالميدالية الفضية.

واستطاع علي غلاب ومحمود أشرف حلمي الوصول للمباراة النهائية بعد أن اكتسح محمود نظيره بطل المغرب ماريوس بنشات 4-0 في نصف النهائي، فيما فاز علي غلاب على بطل الجزائر سامي خروف بنتيجة 4-2 في الدور ذاته.

وضمت قائمة منتخب مصر للسيدات بالبطولة كل من مروة الهضيبي وهند فتحي والاء يحيى وأميرة يسري ورؤى الناغي، فيما ضم فريق الرجال كل من علي غلاب ومحمود أشرف حلمي ومحمد شومان وخالد عصر وعبدالرحمن حجاجي.

ويترأس البعثة المتواجدة حاليًا، في تونس، حسني فؤاد نائب رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة فيما يقود الفريق فنيا عماد مصيلحي المدرب العام لمنتخب مصر.

هند فتحي تفوز ببطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة

فازت هند فتحي لاعبة فريق بتروجت لتنس الطاولة، ببطولة شمال أفريقيا، بعد أن تغلبت في النهائي على زميلتها في الفريق البترولي، مروة الهضيبي، بنتيجة 4-3، لتتأهل للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة أفريقيا المقبلة.

وانتصرت مروة الهضيبي على آلاء يحيى لاعبة النادي الأهلي بنتيحة 4-1، في الدور نصف النهائي في الوقت الذي تفوقت فيه هند فتحي على أميرة يسري لاعبة الزمالك بنتيجة 4-3، ليضرب الثنائي البترولي موعدا في المباراة النهائية من البطولة، وتنتهي بفوز هند فتحي.

وشارك في بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة، 5 لاعبات هن مروة الهضيبي وهند فتحي من بتروجت، ورؤى الناغي والاء يحيى من النادى الاهلى وأميرة يسري من الزمالك، ويقدم فريق تنس الطاولة بنادي بتروجت أداءا مميزا على مدار الفترة الماضية على مستوى الرجال وكذلك السيدات، بعد سلسلة من التعاقدات المميزة التي أبرمها النادي، وحقق إنجازات مميزة في اللعبة.