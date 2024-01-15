الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غدًا.. انطلاق المعسكر المشترك الثاني لمنتخب تنس الطاولة البارالمبي مع السعودية

تنس الطاولة البارالمبي
تنس الطاولة البارالمبي

ينطلق معسكر منتخب مصر لتنس الطاولة البارالمبى مع نظيره السعودى غدا الثلاثاء، بصالة حسن مصطفى بأكتوبر فى إطار الاستعداد لبطولة مصر الدولية للطاولة البارالمبية، والتى تقام بمصر في الفترة من 24 إلى 27 يناير الجارى.

وبدأ المنتخبان المصري والسعودي معسكر مشترك يوم 9 يناير بصالة المركز الأولمبي بالمعادي، في إطار البروتوكول الذى وقعه اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور مع نظيره السعودى لتبادل الخبرات والمعسكرات خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لخطة الاستعداد للبطولة يقام معسكر مشترك آخر بصالة حسن مصطفى حيث تقام البطولة.

وتقام منافسات البطولة بصالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من الدول التي أبدت موافقتها على المشاركة، على أن يتم الإعلان عنها فور إرسال التأكيدات النهائية بالمشاركة في البطولة الدولية.

كانت مصر قد استضافت البطولة الأفريقية لتنس الطاولة البارالمبي التي أٌقيمت خلال الفترة ما بين 21 سبتمبر وحتى 23 من الشهر ذاته على مجمع صالات حسن مصطفى.

 حصول منتخب مصر على 27 ميدالية متنوعة

وأسفرت نتائج منافسات الفردى عن حصول منتخب مصر على 27 ميدالية متنوعة بواقع 5 ذهبيات و8 فضيات 14 ميدالية برونزية.

جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتهدف اللجنة البارالمبية المصرية لتأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 وتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.

الجدير بالذكر أن التصنيف الطبي للاعبين يعتبر المدخل للرياضات البارالمبية، ومن الدعائم الرئيسية التي يتم خلالها تصنيف اللاعبين، ومستويات المنافسة لكل فئة.

يتم خلال التصنيف تقسيم اللاعبين واللاعبات إلى فئات حسب كل إعاقة، ويتم ترتيب اللاعبين في المنافسات وفق التصنيف، من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع اللاعبين.

يُجري التصنيف الطبي للاعبين لجنة معتمدة من اللجنة البارالمبية المصرية، واللجنة البارالمبية الدولية.

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