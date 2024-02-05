وزير الرياضة يلتقي المدير التنفيذي لمركز البحوث الطبية بالقوات المسلحة

التقى د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، باللواء أمين فؤاد، المدير التنفيذي لمركز البحوث الطبية والطب التجديدي بالقوات المسلحة بمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادى.

بدأ اللقاء بتهنئة وزير الشباب بتولي اللواء أمين شاكر منصبه الجديد بمركز البحوث الطبية، كما أثني د.أشرف صبحي على الفترة الماضية والتعاون المثمر مع المدير التنفيذي السابق للمركز لواء دكتور خالد عيسي عامر.

وأشار وزير الرياضة إلى أننا حرصنا من خلال المشروع على النهوض بمستوي مصر والرياضيين المصريين في نطاق الألعاب الأولمبية والرياضية بشكل عام من خلال تحسين مستوى الفرد وتعزيز صحة الرياضي عن طريق وضع خطة رياضية للتمارين التي يجب عليه اتباعها تبعًا للمسح الجيني له ومتابعته تغذويا وسيكون هذا المشروع عامل كبير لنقل الرياضيين لمستوي الأحترافية بفرص أكبر.

ووجه صبحي باستكمال أخذ العينات من اللاعبين المؤهلين للأولمبياد القادم وإنهاء المرحلة التى بدأها فريق العمل مع العديد من الأبطال الرياضيين فى مختلف الالعاب خلال الفترة الماضية.

كما اتفق فريق العمل خلال اللقاء على تأهيل وانتقاء عدد معين من العناصر المميزة من الكوادر الطبية والفنية للعمل فى مشروع الجينوم المصري.

تم الاتفاق على عمل سيمينار علمى كبير ودعوة جميع الرياضيين والعاملين والمهتمين بالمجال الرياضي للمشاركة والاستفادة وتحقيق اكبر منفعة للرياضة المصرية.

واستطرد صبحي أنه سيتم الانتهاء من عمل خريطة جينيه للأبطال الرياضيين المصريين للنهوض بالرياضة المصرية وتطويرها بطرق علمية سليمة.

أوضح وزير الشباب أنه لن تقتصر عمل الخريطة الجينية على الابطال الرياضيين الحاليين، فقط، لكن سيتم عمل التجربة أيضًا على الأبطال الرياضيين السابقين لتطوير الرياضة المصرية.