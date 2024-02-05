الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المحلة يضم كريم أشرف مهاجم البلدية بعقد إعارة لمدة 6 شهور

كريم أشرف مهاجم
كريم أشرف مهاجم نادي بلدية المحلة

تعاقد غزل المحلة مع كريم أشرف، مهاجم نادي بلدية المحلة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر ولعب كريم البالغ من العمر 29 عامًا لنادي غزل المحلة من قبل ويلتحق اللاعب اليوم بمعسكر الفريق بمدينة الإسماعيلية.

وتم إنهاء الإجراءات في حضور تامر خليل، نائب رئيس النادي والمنسق العام والمهندس أحمد رمضان مدير التعاقدات.

وخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبدالملك مباراة ودية اليوم أمام فريق المقاولون خلال معسكر غزل المحلة المقام بمدينة الإسماعيلية الذي بدأ يوم السبت المقبل استعدادا لعودة دوري المحترفين.

يخوض غزل المحلة مباراة ودية ثانية مع الإسماعيلي قبل نهاية المعسكر ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد عيد عبدالملك للاستفادة من المباراتين في تجهيز الصفقات الجديدة وزيادة التفاهم والانسجام بين اللاعبين القدامى والجدد.

وأنهى غزل المحلة المرحلة الأولى من مسابقة دوري المحترفين محتلا المركز الرابع برصيد 35 نقطة بفارق عشر نقاط عن بتروجت المتصدر وثلاث نقاط عن وادي دجلة الثاني وفارق نقط واحدة عن حرس الحدود الثالث ويستعد غزل المحلة لمواجهة طنطا يوم الإثنين المقبل في الجولة الأولى من المرحلة الأخيرة “مرحلة الصعود” التي تشهد منافسة ساخنة على الصعود للدوري الممتاز بين بتروجت ووادي دجلة وحرس الحدود وغزل المحلة ولافيينا.

غزل المحله مهاجم بلدية المحلة كريم أشرف مهاجم نادي بلدية المحلة نادر رمضان لاعبي إف سي زد بسام وليد لاعب بروكسي

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