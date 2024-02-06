الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. اعتماد ياسر إدريس رئيسا للجنة الأولمبية المصرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أرسلت اللجنة الأولمبية الدولية إلى نظيرتها المصرية، اعتماد صحة ما قامت به اللجنة الأولمبية المصرية من إجراءات استبعاد هشام حطب رئيس اللجنة السابق وإسناد المهمة إلى المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة بناء على قرارات الجمعية العمومية الغير عادية.

واعتبرت اللجنة الأولمبية الدولية أن ما تم من إجراءات يعد شأن داخلي خاص باللجنة الأولمبية المصرية  طبقا للوائح.

وقام بتوقيع الخطاب المرسل إلى اللجنة الأولمبية المصرية چيمس ماكلويد مدير علاقات اللجان الأولمبية الوطنية للتضامن واللجنة الاولمبية الدولية ومصطفي براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية «الانوكا».

من جانبه، أعرب المهندس ياسر إدريس اللجنة الأولمبية المصرية عن تقديره للجنة الأولمبية الدولية على شهادتها بصحة جميع الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية من جانب الجمعية العمومية الغير عادية للجنة الأولمبية المصرية، مؤكدا على استمرار العمل في صالح الرياضة المصرية وتطويرها.

ونجحت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية وهيثم علي المحامي الدولي المتخصص في القضايا الدولية والمستشار محمد الأسيوطي المستشار القانوني للجنة الأولمبية في الانتصار لقرارات الجمعية العمومية التي كانت إجراءاتها سلمية تماما ولم يشوبها أي عوار قانوني وهو ما تأكد بالاعتماد الصادر اليوم الثلاثاء .

اللجنة الأولمبية المصرية المهندس ياسر إدريس واللجنة الأولمبية هشام حطب الاتحاد المصرى للسباحة

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