الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

للاطلاع على جاهزية مصر لاستضافة دورة الألعاب الافريقية ٢٠٢٧..

وزير الرياضة يلتقى وفد المجلس الرياضى بالاتحاد الإفريقى

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي

استقبل، مساء اليوم، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وفد المجلس الرياضى التابع للاتحاد الإفريقي (السياسي) المتواجدة حاليًا بمصر لتقييم المنشآت الرياضية وكل المرافق الخدمية، والتى ستستضيف دورة الألعاب الإفريقية بمصر ٢٠٢٧.
وتضمنت زيارات الوفد مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، والتى ستستضيف كل بعثات ومنافسات الدول المشاركة بالبطولة، بالإضافة للعديد من المنشآت الرياضية، والتى من المقرر استضافتها للدورة.
وأعرب الوفد، خلال لقاء الوزير، عن إعجابهم الشديد بجاهزية مصر ومنشآتها الرياضية، لاستضافة هذا العرس الإفريقي الكبير. 
وأبدى وزير الرياضة سعادته بتواجد أعضاء الوفد على أرض مصر، وأكد وزير الشباب والرياضة جاهزية مصر بما تملكه من منشآت رياضية ذات مواصفات عالمية وبنية تحتية متطورة بدعم وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأشار صبحي إلى جاهزية مصر لتقديم ملف باستضافتها لدورة الألعاب الأوليمبية ٢٠٣٦ بما تملكه من خبرات كبيرة على المستوي التنظيمي، حيث سبق وأن نظمت مصر مؤخرًا العديد من البطولات العالمية والتى يأتي على رأسها بطولة العالم لكرة اليد ٢٠٢٠ والتى نظمتها مصر فى أصعب وقت ووجود أزمة عالمية يمر بها كل الدول، وهى أزمة كورونا، ولكن خرجت هذه البطولة بالصورة المشرفة
فيما قال أعضاء الوفد إنهم متحمسون لتنظيم مصر البطولة وسعداء بما شاهدناه مما تملكه مصر من منشآت رياضية عملاقة على أعلى مستوي.
وأشار  ديسوس شيباندي، منسق المجلس الرياضى للاتحاد الإفريقي وعضو اللجنة، والذي توجه بالشكر لوزير الرياضة على حسن الاستقبال، مؤكدًا أن: مصر تمتلك الكثير من المميزات، والتى سوف تساعدها على النجاح واستضافة هذا الحدث الكبير، وكلنا ثقة فى نجاح مصر فى تنظيم الدورة وخروجها بشكل رائع.
كما أعرب الجزائري سيد أحمد، المدير الإقليمي للمنطقة الأولى بإفريقيا عن ثقته فى خبرات مصر وإمكاناتها التنظيمية الكبيرة فى تنظيم البطولة وإخراجها بالشكل الذي يليق بعظمة مصر، مضيفًا أن مصر فى الآونة الأخيرة قد قامت بتطوير بنيتها التحتية والرياضية، والتى ستساعد على تربع مصر على عرش البطولات فى الألعاب على المستويين العربي والإفريقي.
وتواجد باللقاء أعضاء اللجنة الإفريقية صامويل أولتمين، جيمس اكاما، لينا بول، بينالفا جاسبر، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

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