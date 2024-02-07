الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد توليه المهمة.. الكرواتى يورتشيتش: سعيد بتدريب بيراميدز.. وقادرون على تحقيق طموحات الفريق

كرونسلاف يورتشيتش
كرونسلاف يورتشيتش

عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز، عن سعادته البالغة بتولي تدريب الفريق، مؤكدا على أنه بمجرد عرض الأمر عليه وافق على الفور لمعرفته بالسمعة الطيبة التي يتمتع بها النادي في مصر وقارة أفريقيا، فهو يمتلك إمكانيات كبيرة، ومجموعة لاعبين يمتازون بالجودة العالية، ويثق بأنه سيحقق النجاح في هذا المكان المثالي الذي يمتلك كل المقومات.

وأضاف المدير الفني أنه اطمأن كثيرا على مستقبل النادي بعدما شاهد الخطط الطموحة، التي يمتلكها بعد جلسته مع المهندس ممدوح عيد رئيس النادي، الكابتن عمرو بسيوني مدير التعاقدات ومساعد المدير الرياضي، وكان سعيدا للغاية ووافق على الفور وجاهز للمنافسة على جميع البطولات.

أشار يورتشيتش إلى أنه تابع الكثير من مباريات الفريق خلال الفترة الماضية ويعلم جيدا مدى الجودة التي يمتاز بها هذا النادي وتحدث مع لاعبيه في أول جلسة على أنه يثق كثيرا في المجموعة وبالتعاون واللعب بروح واحدة سيكون النجاح هو المستقبل لهذا النادي، وسيعمل على تحقيق طموحات الإدارة خلال الفترة المقبلة، ويأمل أن يكون وجوده على رأس الجهاز الفني إضافة للنادي خلال الفترة المقبلة.

وكانت إدارة نادي بيراميدز، قد أعلنت رسميا تعاقدها مع المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ليتولى مهمة المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول خلال المرحلة المقبلة.

وصل المدير الفني الجديد إلى القاهرة، أمس وأتم اتفاقه مع إدارة بيراميدز، على أن يقود تدريب الفريق ظهر اليوم لأول مرة بصحبة جهازه المعاون على ملعب الدفاع الجوي، استعدادا لأولى مبارياته الرسمية ومواجهة نادي زد في الدوري الممتاز يوم ١٤ فبراير الجاري على استاد القاهرة الدولي.

يمتلك المدير الفني الكرواتي سيرة ذاتية كلاعب ومدرب، حقق العديد من البطولات طوال مشواره مع كرة القدم، لعب في العديد من الأندية الكرواتية، وكما لعب مع ناديي سامبدوريا وتورينو في الدوري الإيطالي قبل الاعتزال في عام ٢٠٠٢.

وبدأ مشواره في مجال التدريب، بدينامو زغرب الكرواتي ومساعد مدرب منتخب كرواتيا الأول وماريبور وأدنة سبور التركي، والنصر السعودي وبني ياس والنصر في الدوري الإماراتي، بجانب قيادة منتخب السعودية الأول في كأس الخليج بالكويت.

يمتلك المدير الفني الجديد عدد من البطولات والألقاب التي حققها على رأسها الدوري الكرواتي ٣ مرات، وكأس كرواتيا، وكأس السوبر الكرواتي، مع نادي دينامو زغرب، وحقق لقب الدوري الإماراتي مرة واحدة، مع فريق نادي النصر، كما قاد أندية كرواتيا للمشاركة في بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي.

كرونسلاف يورتشيتش بيراميدز ممدوح عيد نادي بيراميدز ملعب الدفاع الجوي

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