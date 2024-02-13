شوبير يكشف عن موقف ثنائى الأهلى من مواجهة شباب بلوزداد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف ثنائي الأهلي بيرسي تاو وأليو ديانج، من اللحاق ببعثة المارد الأحمر، المتوجهة إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد، في دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا

من المقرر أن يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري، مساء الجمعة 16 فبراير الجاري، في الجولة الرابعة المؤجلة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).

شوبير: كولر يحسم موقف ثنائي الفريق من رحلة الجزائر اليوم

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الثلاثاء:" السويسري مارسيل كولر، سيحسم موقف ثنائي الفريق المحترف تاو وديانج، من السفر مع المارد الأحمر للجزائر اليوم".

وأضاف شوبير:" الأهلي سيتوجه للجزائر غدا الأربعاء، على متن طائرة خاصة استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد، على أن تعود بعثة الفريق مجددا للقاهرة عقب نهاية المباراة".

وأوضح:" كولر يدرس إراحة بيرسي تاو في مواجهة بطل الجزائر، مشيرا إلى أنه إذا كان يرى احتياج الفريق لجناح جنوب إفريقيا، سيقوم بضمه لبعثة الفريق بلا تردد".

وتابع: "من المهم جدا تواجد أليو ديانج أمام شباب بلوزداد، لاسيما بعد إصابة كوكا وحالة وفاة والده، ستكون هناك مشكلة كبيرة في خط وسط الفريق، حال عدم جاهزية اللاعب المالي".

واختتم قائلا: "محمد الضاوي كريستو ووسام أبو علي، سيغيبان عن رحلة الفريق إلى الجزائر، بسبب الإصابة التي يعاني منها الثنائي".

موقف الأهلي بمجموعات دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024)

ويتربع الأهلي على قمة المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، بعدما خاض 3 مباريات فقط، يليه يانج أفريكانز التنزاني بنفس الرصيد من النقاط من 4 مباريات، فيما يحتل ميدياما الغاني المركز الثالث برصيد 4 نقاط، من أربع مباريات، وأخيرا شباب بلوزداد الجزائري بنفس الرصيد من النقاط لكن من 3 مباريات.

وتجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلي، هو حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، وذلك على حساب الوداد المغربي، بمجموع المواجهتين (3/2).