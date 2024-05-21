الأهلى والترجي.. كولر يفرض حظرا إعلاميا واختبار طبى يحسم موقف كوكا

قررالسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي فرض الحظر الإعلامي علي لاعبي الفريق وفرض السرية علي تدريبات الفريق عقب العودة من تونس والحصول راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب التعادل السلبي مع الترجي.

وطلب كولر من خالد بيبو مديرالكرة بضرورة فرض سياج من السرية علي مران الفريق ومنع اللاعبين من الظهور في الإعلام سواء في الفضائيات أو المنصات الإعلامية للنادي.

وشدد المدير الفني في رسالته لمدير الكرة هدفه من قرار الحظرل الإعلامي زيادة معدلات التركيز لدى اللاعبين بهدف حصد اللقب القارى.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم الثلاثاء علي ملعب التتش استعدادا لمواجهة الترجي في إياب نهائي دوري أبطال افريقيا يوم 25 مايو الجاري .

ويعقد كولر جلسة مع الجهاز المعاون واللاعبين للحديث عن ترتيباته وبرنامجه التدريبي حتي موعد النهائي الأفريقي من أجل علاج أخطاء مباراة الذهاب واختيار التشكيل الأمثل لخوض اللقاء المرتقب.

تعديل موعد مران الأهلي بفرمان كولر

قرر المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الأهلي، مارسيل كولر، تغيير مواعيد مرانه استعدادا لمواجهة الترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي.

وجاء تغيير مواعيد مران الأهلي بسبب درجات الحرارة المرتفعة نهارا بجانب أن موعد المران يكون في نفس موعد المباراة للتأقلم على نفس درجات الحرارة وقت إقامة اللقاء.

وتقرر أن يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته في الثامنة مساءً، بدلا من الساعة 5 عصرا كما هو معتاد في الفترة الماضية.

كما يعقد كولر المدير الفني للأهلي، اجتماعا مع أحمد جاب الله طبيب الفريق من أجل الوقوف على حالة المصابين استعدادا لمباراة الترجي في إياب نهائي بطولة إفريقيا المقرر لها السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

ويحسم المدير الفني للأهلي الموقف بالنسبة لأحمد نبيل كوكا الذي يعانى من إصابة في الركبة أبعدته عن المشاركة في التدريبات خلال الفترة الماضية وما تزال هناك شكوك حول لحاقه بالمباراة.

يذكر أن الأهلي حامل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، على حساب الوداد المغربي، إذ بلغ رصيده 11 لقبا، مقابل 4 ألقاب توج بها الترجي التونسي.