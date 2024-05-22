الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كهربا: شخصية الأهلى تظهر فى المواجهات الكبيرة

محمود كهربا
محمود كهربا

قال محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لمباراة الترجي التونسي التي تقام يوم السبت المقبل في إياب نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا. 

وأوضح كهربا أن هناك ثقة كبيرة لدى اللاعبين وفي تحليهم بشخصية الأهلي التي دائمًا ما تكون حاضرة في المواجهات الكبيرة، مؤكدًا أن جميع اللاعبين على قدر من المسئولية لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير.

وطالب كهربا جماهير نادي الأهلي بالدعم والمساندة فقط أمام الترجي خلال الـ90 دقيقة، مشددًا على أن الجميع سيبذل كل ما في وسعه لإسعادهم والتتويج بالبطولة.

وأبدى كهربا حزنه لإصابة علي معلول، وقال: "معلول أخ لنا جميعًا، وسنحاول الفوز بالبطولة لإهدائها له".

ويواصل الفريق تدريباته استعدادًا لمباراة الترجي التونسي المقرر لها الثامنة من مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي مع الترجي سلبيًّا في لقاء الذهاب الذي أقيم السبت الماضي على استاد حمادي العقربي في رادس.

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موعد مباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024

وعن معرفة موعد مباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا فمن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره فريق الترجي التونسي في مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024، وذلك على استاد القاهرة الدولي، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير لدعم المارد الأحمر في سعيهم لحصد النجمة الثانية عشرة لهذه البطولة المرموقة.

تأتي هذه المباراة بعد مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب رادس في تونس، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والتتويج باللقب في المباراة التي تقام في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية في السبت الموافق 25 مايو الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

من المقرر بث مباراة النهائي بين الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 على قنوات "بين سبورتس" القطرية، حيث تمتلك حقوق بث مباريات البطولة وبالتحديد يمكن للمشجعين متابعة المباراة على شاشة beIN SPORTS HD 6. 

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