الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كريم فؤاد: ننتظر دعم جماهير الأهلى يوم السبت لإسعادهم بحصد اللقب

كريم فؤاد
كريم فؤاد

أكد كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مواجهة الإياب أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي في الثامنة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال كريم فؤاد في تصريحات صحفية: "المباراة ستكون صعبة للغاية خاصةً أن نتيجة الذهاب لم نكن نتمنى تحقيقها وكنا نريد الفوز لكن بمشيئة الله سنحقق الفوز يوم السبت ونتوج بالبطولة".

وأضاف: "الجميع جاهز لخوض المباراة، ونسعى لتحقيق الانتصار وخوض البطولة.. التاريخ ليس عاملًا رئيسيًا في تلك المواجهات لكن دائمًا ما يكون حافزًا ودافعًا".

وواصل: "منتظر دعم الجماهير في المباراة وإن شاء الله سنحقق الفوز ونفرحهم بالكسب وحصد اللقب".

اقرأ أيضا.. موعد مباراة الاهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 بالقاهرة

موعد مباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024

وعن معرفة موعد مباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا فمن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره فريق الترجي التونسي في مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024، وذلك على استاد القاهرة الدولي، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير لدعم المارد الأحمر في سعيهم لحصد النجمة الثانية عشرة لهذه البطولة المرموقة.

تأتي هذه المباراة بعد مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب رادس في تونس، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والتتويج باللقب في المباراة التي تقام في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية في السبت الموافق 25 مايو الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

من المقرر بث مباراة النهائي بين الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 على قنوات "بين سبورتس" القطرية، حيث تمتلك حقوق بث مباريات البطولة وبالتحديد يمكن للمشجعين متابعة المباراة على شاشة beIN SPORTS HD 6. 

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