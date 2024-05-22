الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

بعثة الترجي تصل القاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي في نهائي دوري الأبطال (صور)

الخطيب يستقبل بعثة
الخطيب يستقبل بعثة الترجي

وصلت منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي إلى مطار القاهرة قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي في الثامنة مساء السبت المقبل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا على ستاد القاهرة.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على استقبال بعثة الترجي في مطار القاهرة فيما تواجد العديد من أنصار الفريق التونسي في استقبال البعثة.

قائمة الترجي لمواجهة الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

كشف ميجيل كاردوزو، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، عن قائمة الفريق التي غادرت منذ قليل من تونس إلى القاهرة استعدادا لمواجهة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف ليتأجل الحسم إلى مواجهة القاهرة.

وتواجد في قائمة الترجي التي ضمت 23 لاعبًا بينهم محمد أمين بن حميد الظهير الأيسر للفريق الذي كانت هناك شكوك حول لحاقه بالمواجهة.

وضمت قائمة الترجي كلا من:

حراسة المرمى: أمان الله مميش - معز بن شريفية - صدقي الدبشي.

الدفاع: محمد بن علي - رائد بوشنيبة - محمد أمين بن حميدة - ياسين مرياح - هاني عمامو - أمين توجاي.

الوسط: روجيه أهولو - أوجبيلو - غيلان الشعلالي - حسام تقا - زكريا العايب - غيث الوهابي - وائل الدربالي.

الهجوم: يان ساس - حسام غشة - أسامة بوقرة - أندريه بوكيا - رودريجو رودريجيز - محمد أمين بن حمودة - كيبا سوي.

موعد مباراة الاهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي في مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024، وذلك على استاد القاهرة الدولي، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير لدعم المارد الأحمر في سعيهم لحصد النجمة الثانية عشرة لهذه البطولة المرموقة.

تأتي هذه المباراة بعد مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب رادس في تونس، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والتتويج باللقب في المباراة التي تقام في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية في السبت الموافق 25 مايو الجاري.

اقرأ أيضا.. موعد مباراة الاهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 بالقاهرة
 

الاهلى الأهلي أمام الترجي الاهلي ضد الترجي دورى ابطال افريقيا الكابتن محمود الخطيب

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