مؤتمر نهائى أبطال إفريقيا.. الشناوى: المركز الثانى مثل الأخير بالنسبة للأهلى

قال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن الفريق لديه دوافع كبيرة للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، والجميع لديه تركيز شديد قبل مواجهة الترجي التونسي غدًا السبت على استاد القاهرة.

ينتظرنا شوط مهم وصعب في القاهرة

وأكد كابتن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أن الفريق أنهى الشوط الأول من المباراة النهائية في رادس، وينتظره شوط مهم وصعب في القاهرة، واللاعبون يدركون جيدًا صعوبة اللقاء.

وأوضح الشناوي أن الأهلي يحترم الترجي جيدًا، ويستعد للمباراة بشكل مناسب، مؤكدًا أن عامل الجمهور ستكون له أهمية كبيرة في تحفيز الجميع.

المركز الثاني مثل الأخير ولا يوجد تشبع من الألقاب

وأشار إلى أن الفريق وصل إلى النهائي الخامس بفضل نظام الأهلي الذي يعتبر كل بطولة هي أول بطولة، ويتعامل معها باحترام شديد، ويعتبر المركز الثاني مثل الأخير، ولا يوجد تشبع من الألقاب، فضلًا عن الدعم الجماهيري الذي يمثل دافعًا كبيرًا للجميع.

وأضاف: «نحترم كل المنافسين ونلعب فقط من أجل البطولات.. مصطفى شوبير وأمان الله مميش حارسا الفريقين يسيران بشكل مميز، ونتمنى أن يكون التوفيق حليفًا لنا غدًا».

يذكر أن مباراة الذهاب التي أُقيمت في تونس على استاد حمادي العقربي يوم السبت الماضي، قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف بين الترجي التونسي والأهلي.