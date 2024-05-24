الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مؤتمر نهائى أبطال إفريقيا.. الشناوى: المركز الثانى مثل الأخير بالنسبة للأهلى

محمد الشناوي
محمد الشناوي

قال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن الفريق لديه دوافع كبيرة للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، والجميع لديه تركيز شديد قبل مواجهة الترجي التونسي غدًا السبت على استاد القاهرة. 

 

ينتظرنا شوط مهم وصعب في القاهرة

وأكد كابتن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أن الفريق أنهى الشوط الأول من المباراة النهائية في رادس، وينتظره شوط مهم وصعب في القاهرة، واللاعبون يدركون جيدًا صعوبة اللقاء.
وأوضح الشناوي أن الأهلي يحترم الترجي جيدًا، ويستعد للمباراة بشكل مناسب، مؤكدًا أن عامل الجمهور ستكون له أهمية كبيرة في تحفيز الجميع.

 

المركز الثاني مثل الأخير ولا يوجد تشبع من الألقاب

وأشار إلى أن الفريق وصل إلى النهائي الخامس بفضل نظام الأهلي الذي يعتبر كل بطولة هي أول بطولة، ويتعامل معها باحترام شديد، ويعتبر المركز الثاني مثل الأخير، ولا يوجد تشبع من الألقاب، فضلًا عن الدعم الجماهيري الذي يمثل دافعًا كبيرًا للجميع.
وأضاف: «نحترم كل المنافسين ونلعب فقط من أجل البطولات.. مصطفى شوبير وأمان الله مميش حارسا الفريقين يسيران بشكل مميز، ونتمنى أن يكون التوفيق حليفًا لنا غدًا».
يذكر أن مباراة الذهاب التي أُقيمت في تونس على استاد حمادي العقربي يوم السبت الماضي، قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف بين الترجي التونسي والأهلي.

محمد الشناوي الاهلى النادي الأهلي الشناوي دورى ابطال افريقيا

مواد متعلقة

ميلان يؤكد رحيل ستيفانو بيولى عن تدريب الفريق.. رسميًا

أوليفيه جيرو يؤكد اعتزاله اللعب الدولي مع فرنسا بعد يورو 2024

بعد 114 مباراة مع كوستاريكا.. كيلور نافاس يعتزل اللعب الدولى

الكشف عن الموعد المبدئى لإقامة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب

تشكيل مباراة باير ليفركوزن وأتالانتا فى نهائى الدورى الأوروبى

أستون فيلا ينهى عقد كوتينيو لصالح انتقاله إلى البرازيل

فينجر يصر على تغييرات جذرية.. هل تعتمد "فيفا" قانونًا جديدًا للتسلل؟

لوكا مودريتش يودع تونى كروس برسالة مؤثرة.. ماذا قال؟

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

"نعيمًا يا فخر العرب".. محمد صلاح بـ نيولوك جديد على "إنستجرام"

عاجل| خطة أمنية لتأمين 52 ألف مشجع بمباراة الأهلى والترجى فى استاد القاهرة

عائشة بن أحمد ليست الأولى.. فنانون تربعوا على قائمة "السناجل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

ماجد حبته

سقطة «CNN» الجديدة

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

صور

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعى وجوى لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

الخناق يضيق على إسرائيل.. قراران منتظران من "العدل" و"الجنائية" الدوليتين

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية