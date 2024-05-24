الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ميلان يؤكد رحيل ستيفانو بيولى عن تدريب الفريق.. رسميًا

ستيفانو بيولي
ستيفانو بيولي

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الجمعة، عن رحيل المدرب ستيفانو بيولي بنهاية الموسم الحالي 2023/2024.

وعقد بيولي مع ميلان ما زال مستمرًا حتى نهاية الموسم المقبل 2024/2025.

وتولى بيولي تدريب الفريق في أكتوبر 2019، ونجح في قيادته للفوز بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2021/2022.

وأصدر نادي ميلان بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد فيه أن بيولي لن يواصل معهم في الموسم القادم، وسيغادر بنهاية الموسم الحالي، بعد قضاء ما يقرب من خمس سنوات مع الفريق.

وأشاد البيان بالجهود التي بذلها بيولي وفريقه خلال الفترة الماضية، وخاصة بتحقيقهم لقب الدوري وإعادتهم ميلان لمكان مميز في المنافسات الأوروبية.

وأعرب بيولي في تصريحاته عن شكره لنادي ميلان على الفرصة التي منحها له لتولي مسئولية تدريب الفريق، وأعرب عن امتنانه للملاك والإدارة واللاعبين وجميع العاملين في النادي على دعمهم وتعاونهم خلال فترة تواجده.

ومن المتوقع أن يتولى المدير الفني لنادي ليل الفرنسي، البرتغالي باولو فونيسكا، مهمة تدريب ميلان خلفًا لبيولي، بحسب ما أكدت تقارير.

ميلان ستيفانو بيولي بيولي الدورى الايطالى نادي ميلان

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