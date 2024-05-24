ميلان يؤكد رحيل ستيفانو بيولى عن تدريب الفريق.. رسميًا

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الجمعة، عن رحيل المدرب ستيفانو بيولي بنهاية الموسم الحالي 2023/2024.

وعقد بيولي مع ميلان ما زال مستمرًا حتى نهاية الموسم المقبل 2024/2025.

وتولى بيولي تدريب الفريق في أكتوبر 2019، ونجح في قيادته للفوز بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2021/2022.

وأصدر نادي ميلان بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد فيه أن بيولي لن يواصل معهم في الموسم القادم، وسيغادر بنهاية الموسم الحالي، بعد قضاء ما يقرب من خمس سنوات مع الفريق.

وأشاد البيان بالجهود التي بذلها بيولي وفريقه خلال الفترة الماضية، وخاصة بتحقيقهم لقب الدوري وإعادتهم ميلان لمكان مميز في المنافسات الأوروبية.

وأعرب بيولي في تصريحاته عن شكره لنادي ميلان على الفرصة التي منحها له لتولي مسئولية تدريب الفريق، وأعرب عن امتنانه للملاك والإدارة واللاعبين وجميع العاملين في النادي على دعمهم وتعاونهم خلال فترة تواجده.

ومن المتوقع أن يتولى المدير الفني لنادي ليل الفرنسي، البرتغالي باولو فونيسكا، مهمة تدريب ميلان خلفًا لبيولي، بحسب ما أكدت تقارير.