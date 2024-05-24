الكشف عن الموعد المبدئي لإقامة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن الموعد المبدئي لإقامة بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وتُقام النسخة المقبلة الـ35 لبطولة كأس إفريقيا للأمم في المغرب عام 2025، بعد أن استضافت كوت ديفوار النسخة الماضية وتُوجت بها على أراضيها.

وبحسب صحيفة “المنتخب” المغربية، فإنه لا يوجد حتى الآن موعد محدد لتنظيم البطولة، حيث كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في طريقه لتبني المقترح المغربي بإقامة البطولة صيف عام 2025، إلا أن إصرار “فيفا” على إقامة كأس العالم للأندية بنظامه الجديد في الفترة من 15 يونيو إلى 15 يوليو العام المقبل، ضرب بذلك المقترح عرض الحائط.

وأوضح التقرير أن الاتحاد المغربي أظهر باستمرار تشبثه بإقامة البطولة صيفًا، إلا أن مونديال الأندية قد يدفعه بالمسابقة لإقامتها في شهر ديسمبر من العام ذاته، وهو توقيت فريد من نوعه، لكون البطولة لم تُلعب قط في ذلك الشهر، كما أن الظروف المناخية التي تسود المغرب هذا الشهر، ستؤثر بشكل كبير على المسابقة، خاصة من حيث الحضور الجماهيري، بحسب ما أكدت الصحيفة.

وتابعت الصحيفة أن شهر ديسمبر هو الخيار الأقرب حتى الآن لإقامة بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، في ظل استحالة إقامة البطولة صيفًا خلال عامي 2025، 2025 بسبب كأس العالم للأندية وكأس العالم للمنتخبات.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” كان قد اختار قطر لاستضافة بطولة كأس العرب للمنتخبات العام المقبل، ومن المرجح أيضًا أن يتعارض توقيتها مع الموعد المقترح لتنظيم كأس أمم إفريقيا بالمغرب.