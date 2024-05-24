الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكشف عن الموعد المبدئي لإقامة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب

كأس أمم إفريقيا
كأس أمم إفريقيا

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن الموعد المبدئي لإقامة بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وتُقام النسخة المقبلة الـ35 لبطولة كأس إفريقيا للأمم في المغرب عام 2025، بعد أن استضافت كوت ديفوار النسخة الماضية وتُوجت بها على أراضيها.

وبحسب صحيفة “المنتخب” المغربية، فإنه لا يوجد حتى الآن موعد محدد لتنظيم البطولة، حيث كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في طريقه لتبني المقترح المغربي بإقامة البطولة صيف عام 2025، إلا أن إصرار “فيفا” على إقامة كأس العالم للأندية بنظامه الجديد في الفترة من 15 يونيو إلى 15 يوليو العام المقبل، ضرب بذلك المقترح عرض الحائط.

وأوضح التقرير أن الاتحاد المغربي أظهر باستمرار تشبثه بإقامة البطولة صيفًا، إلا أن مونديال الأندية قد يدفعه بالمسابقة لإقامتها في شهر ديسمبر من العام ذاته، وهو توقيت فريد من نوعه، لكون البطولة لم تُلعب قط في ذلك الشهر، كما أن الظروف المناخية التي تسود المغرب هذا الشهر، ستؤثر بشكل كبير على المسابقة، خاصة من حيث الحضور الجماهيري، بحسب ما أكدت الصحيفة.

وتابعت الصحيفة أن شهر ديسمبر هو الخيار الأقرب حتى الآن لإقامة بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، في ظل استحالة إقامة البطولة صيفًا خلال عامي 2025، 2025 بسبب كأس العالم للأندية وكأس العالم للمنتخبات.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” كان قد اختار قطر لاستضافة بطولة كأس العرب للمنتخبات العام المقبل، ومن المرجح أيضًا أن يتعارض توقيتها مع الموعد المقترح لتنظيم كأس أمم إفريقيا بالمغرب.

المغرب فيفا كاس افريقيا كأس أمم إفريقيا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

مواد متعلقة

تشكيل مباراة باير ليفركوزن وأتالانتا فى نهائى الدورى الأوروبى

أستون فيلا ينهى عقد كوتينيو لصالح انتقاله إلى البرازيل

فينجر يصر على تغييرات جذرية.. هل تعتمد "فيفا" قانونًا جديدًا للتسلل؟

لوكا مودريتش يودع تونى كروس برسالة مؤثرة.. ماذا قال؟

إسماعيل يوسف مديرًا لقطاع الناشئين فى سيراميكا كليوباترا

بالأرقام.. ألقاب وإنجازات ثنائية صلاح وكلوب الملهمة

سيراميكا كليوباترا يهزم البنك الأهلي بـ"النيران الصديقة" في دوري نايل

كارلو أنشيلوتى توسل إلى كروس للاستمرار.. ويحدد بديله

الأكثر قراءة

مصرع شخصين وإصابة آخر فى حريق هائل داخل منزل بكفر شكر

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

جولة جديدة في محاكمة متهمين بقتل مسن في روض الفرج غدا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

ماجد حبته

سقطة «CNN» الجديدة

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

صور

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعي وجوي لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية

لأجل غير مسمى.. جامعة برشلونة تعلّق علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية