الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالأرقام.. ألقاب وإنجازات ثنائية صلاح وكلوب الملهمة

يورجن كلوب - محمد
يورجن كلوب - محمد صلاح

رحل الألماني يورجن كلوب عن تدريب ليفربول الإنجليزي، بعد قرابة الـ 9 أعوام، قضاهم في صفوف “الريدز” محققًا العديد من الإنجازات، وتاركًا خلفه “إرثًا” سيتم ذكره دائمًا.

انضم كلوب لتدريب ليفربول عام 2015، وصل إلى النادي وأخبر جمهوره أنه سيجعلهم مؤمنين بفريقهم فخورين به، وهو ما قد تم بعد 9 سنوات، يرحل يورجن وترك وراءه ذلك الجمهور فخورين يتملكهم الحزن بسبب رحيله.

يورجن كلوب أسس ذلك الفريق الحالي لـ “الريدز” الذي حقق كل البطولات الممكنة.. أسسه منذ الألف للياء، من مركز حراسة المرمى إلى قلب الهجوم، أتى بمن صنعوا تاريخًا لذلك النادي، أتى بالنجم الأول في تلك الحقبة، المحترف المصري محمد صلاح.

كلوب كان قد استقدم البرازيلي روبيرتو فيرمينو أولًا من هوفنهايم الألماني، ثم السنغالي ساديو ماني من ساوثهامبتون، وكان ينقصهما القطعة الأقوى لإكمال مثلث هجوم مرعب.. قطعة استقدمها المدرب الألماني من فريق روما الإيطالي مقابل ما يزيد عن 40 مليون يورو في أغلى صفقة بتاريخ النادي آنذاك، بعد تجربة لم تنجخ في إنجلترا مع فريق تشيلسي قبل ذلك بسنوات.

كتب صلاح التاريخ رفقة كلوب سويًا، رغم بعض الاختلافات والتي كان آخرها مشاجرته مع المدرب في مباراة الفريق أمام وست هام يونايتد قبل أسابيع، إلا أن الود كان حاضرًا، الحب كان موجودًا، والنجاحات والإنجازات المشتركة بين هذا الثنائي كانت متواجدة بكل تأكيد.

ألقاب وإنجازات ثنائية صلاح وكلوب

مع كلوب، وفي ليفربول بشكل عام، خاض صلاح في 349 مباراة بمختلف المسابقات، مسجلًا 211 هدفًا، إضافة لصناعته 89 آخرين.. هو اللاعب الأكثر تسجيلًا تحت قيادة كلوب في ليفربول، اللاعب الأكثر صناعة، وثاني أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات بعد البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

مع كلوب، تُوج صلاح وفريقه ليفربول بكل الالقاب الممكنة كما ذكرنا - باستثناء الدوري الأوروبي - حيث حصد الفريق بطولة الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عامًا من ملامسة ذلك اللقب، دوري أبطال أوروبا بعد غياب عن منصة التتويج في تلك المسابقة لمدة 14 عامًا، كأس العالم للأندية، كأس السوبر الأوروبي، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس رابطة المحترفين الإنجليزية مرتين، إضافة لكأس الدرع الخيرية.

على الصعيد الفردي، فاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي مرتين، فاز بجائزة هداف المسابقة 3 مرات، وجائزة لاعب الشهر 5 مرات في البطولة أيضًا.

إذًا، انتهت رحلة كلوب في ليفربول، انتهى مشواره مع صلاح إلى تتقابل مساراتهما مستقبلًا كما أوضح “مو”، وما زال مستقبل “الملك المصري” مع فريقه، محاولًا كتابة سطور أخرى لنفسه وباسمه في سجلات التاريخ.

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