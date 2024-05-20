رسميًا.. غزل المحلة يجدد عقد أحمد عيد عبد الملك لمدة موسم

أعلن نادي غزل المحلة، الاثنين، تجديد عقد أحمد عيد عبد الملك مديرًا فنيًا للفريق لمدة موسم آخر.

وقاد عيد عبد الملك الغزل للصعود إلى دوري نايل بعد عام من هبوطه، بعد احتلال المركز الثاني في دوري المحترفين موسم 2023-2024.

ونشر غزل المحلة بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” جاء فيه:"بناءً على توجيهات المهندس وليد خليل - رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم وبحضور مستر تامر خليل، نائب رئيس النادي والمنسق العــام جــدد أحمد عيد عبد الملك وجهازه الفني تعاقدهم مع النادي لمدة

عام آخر".

وأضاف:"وتمنى خليل التوفيق لعيد وجهازه مؤكدًا دعم مجلس الإدارة الكامـل لهـم لتحقيق مركز يليق بتاريخ غزل المحلة الكبير في الدوري الممتاز".