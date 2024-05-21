كارلو أنشيلوتى توسل إلى كروس للاستمرار.. ويحدد بديله

أكدت تقارير صحفية، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد الإسباني، توسل للألماني توني كروس متوسط ميدان الفريق، لإقناعه بالاستمرار.

وكان توني كروس قد أعلن اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن أنشيلوتي ترجى كروس للاستمرار لمدة موسم آخر، لكنه لم يستطع إقناعه بذلك.

وأوضح التقرير أنه يتعين على أنشيلوتي الآن تحديد بديل لـ كروس في تشكيل الفريق، ويفكر في وضع الإنجليزي جود بيلينجهام كبديل له الموسم المقبل.

وأردفت الصحيفة أن بيلينجهام تكيف مع مركزه في وسط الملعب في موقع متقدم، ولكن الموسم المقبل سيتعين أن يتذكر مركزه السابق مع دورتموند، تمامًا نفس المركز الذي شغله كروس في السنوات الماضية.

وكان بيلينجهام قد انتقل إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني.