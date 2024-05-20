الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صلاح يودع كلوب بعد رحيله عن ليفربول برسالة.. ماذا قال؟

صلاح وكلوب
صلاح وكلوب

ودّع المحترف المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، المدرب الألماني يورجن كلوب والذي رحل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وخاص كلوب آخر مبارياته كمدير فني لـ ليفربول بالفوز على وولفرهامبتون، أمس، بثنائية نظيفة، في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وتعاقد كلوب مع محمد صلاح في 2017 قادمًا من روما الإيطالي، مقابل ما يزيد عن 40 مليون يورو.

ونشر صلاح صورة تجمعه بكلوب قال فيه:"كان من الرائع مشاركة كل تلك الجوائز والخبرات معك على مدى السنوات السبع الماضية".

وأضاف:"أتمنى لك حظا سعيدا في المستقبل ونأمل أن نلتقي مرة أخرى".

ودخل صلاح في مشادة مع كلوب أثناء مباراة الفريق أمام وست هام يونايتد، لكن المدرب الألماني أكد أنه تم حل الأزمة.

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