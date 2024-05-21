محمد صلاح يلمح لاستمراره مع ليفربول الموسم المقبل

ألمح المحترف المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، بالاستمرار مع فريقه الموسم المقبل.

ويرتبط محمد صلاح بعقد مع ليفربول ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2024-2025، ويمكنه التوقيع لأي ناد مجانًا في الميركاتو الشتوي المقبل.

وربطت تقارير صحفية، محمد صلاح، بالانتقال إلى الدوري السعودي الموسم المقبل، من بوابة فريق اتحاد جدة.

وكتب صلاح عبر حسابه على منصة “إكس”:"نحن نعلم أن الألقاب هي الأهم وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك في الموسم المقبل".

وأضاف: "جماهيرنا تستحق ذلك وسنقاتل بكل قوة".

وودّع المحترف المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، المدرب الألماني يورجن كلوب والذي رحل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وخاص كلوب آخر مبارياته كمدير فني لـ ليفربول بالفوز على وولفرهامبتون، أمس، بثنائية نظيفة، في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وتعاقد كلوب مع محمد صلاح في 2017 قادمًا من روما الإيطالي، مقابل ما يزيد عن 40 مليون يورو.

ونشر صلاح صورة تجمعه بكلوب قال فيه:"كان من الرائع مشاركة كل تلك الجوائز والخبرات معك على مدى السنوات السبع الماضية".

وأضاف:"أتمنى لك حظا سعيدا في المستقبل ونأمل أن نلتقي مرة أخرى".

ودخل صلاح في مشادة مع كلوب أثناء مباراة الفريق أمام وست هام يونايتد، لكن المدرب الألماني أكد أنه تم حل الأزمة.