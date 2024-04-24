تقارير: "كاف" يتجه نحو تأجيل انطلاق كأس أمم أفريقيا 2025

كشفت تقارير إعلامية، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بصدد الإعلان عن تأجيل موعد إقامة نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وكان أشارت في وقت سابق إلى «كاف» قررت إجراء النهائيات في صيف 2025، لكن تضارب المواعيد بين كأس أمم أفريقيا وكأس العالم للأندية في نسختها الموسعة، قد يجبر الاتحاد الأفريقي على تغيير موعد إقامة العرس القاري الكبير.

وأوضح رئيس «كاف» باتريس موتسيبي، في تصريحات سابقة: "نريد أن تقام كأس الأمم الأفريقية في الوقت المناسب والملائم للبطولة. ما زلنا نتواصل مع «الفيفا» بشأن التواريخ".

وأشار موقع البطولة المغربي، إلى أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي، تقترب من الإعلان عن تأجيل أمم أفريقيا المقبلة إلى يناير 2026.

وحاول «كاف» في وقت سابق، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع «فيفا»، لإقامة كأس أمم أفريقيا 2025 خلال شهري يوليو وأغسطس من نفس العام، عقب انتهاء كأس العالم للأندية في نسختها الموسعة التي تحدد لها من الفترة ما بين 15 يونيو إلى 13 يوليو والتي ستشهد مشاركة 32 فريقا.

وكان منافسات الدور التمهيدي لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، قد أجريت خلال فترة الأجندة الدولية لشهر مارس الماضي، في انتظار إجراء قرعة دور المجموعات للتصفيات.

موعد مباريات دور المجموعات لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قد حدد في وقت سابق، مواعيد مباريات دور المجموعات لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 والتي جاءت على النحو التالي

الجولة الأولى والثانية: 2 إلى 10 سبتمبر 2024

الجولة الثالثة والرابعة: 7 إلى 15 أكتوبر 2024

الجولة الخامسة والسادسة: 11 إلى 19 نوفمبر 2024